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最不想出生在南韓...他猛列11點殘酷原因 網驚呆：亞洲3個國家都中槍

聯合新聞網／ 綜合報導
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。圖／美聯社資料照
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。圖／美聯社資料照

每個國家都有迫切要改善的社會經濟問題，但有些層面可能是亞洲國家會面臨的共同現象，例如台灣、南韓日本從小讀書壓力就很大，下課後要馬不停蹄去補習班，從補習班返家也得繼續讀書等。一名日本網友在X平台PO文表示，如果出生可以選擇，他最不想出生在南韓，並點出南韓人一生當中，會遭遇的11項殘酷處境。貼文曝光，掀起大批南韓網友討論，甚至引起大陸網友關注。

日前有南韓網友在當地論壇theqoo轉貼一則文章，內容是一名日本人在X平台洋洋灑灑地列出「南韓人的一生」，用11點總結南韓人從上學到出社會，可能會面臨的壓力和歧視，還喊出自己不想出生在南韓。以下是該名日本人列出的11點處境。

南韓人的一生

1.從小學一年級就開始熬夜苦讀到深夜

2.上學時沒有充足的社團活動時間

3.學歷低的人，人生就完蛋

4.外貌至上主義

5.認為不追隨流行的人很奇怪

6.認為一個人去餐館吃飯也很奇怪

7.對年長的人抱持絕對服從的態度

8.男性要強制當兵

9.社會氛圍有很嚴重的男女性別對立

10.生育率在全球墊底

11.還有分裂出來的隔壁國家北韓

該則貼文曝光後，隨即掀起南韓網友熱烈討論，截至目前統計，已累積800多則留言、超過8萬人點閱。有不少南韓人認為講得很中肯，但聽到日本人批評自己國家，還是很不爽，「確實如此，但從日本人口中聽到這種話，讓我很生氣」、「我還是喜歡南韓！我很高興我不是出生在日本！」、「有一些情況不也適用於日本嗎？」、「一個比南韓還要承受更多社會眼光、迫於社會壓力只能獨自吃飯、無法適當表現自己、女性地位一樣低落的國家，才沒資格說出這樣的話。相比日本，外國人更喜歡南韓，而且日本人薪水很低」。

也有人針對內容反駁，「一個人吃飯不是日本文化嗎？？？為什麼要把這一項放在南韓啊哈哈哈」、「你覺得南韓人會以為一個人吃飯很奇怪嗎？這是我們國家嗎？」、「覺得日本人對我們很感興趣，很想了解我們。但提到我們從小學一年級就開始苦讀，未免太離譜了」。

不過該則文章也同樣被轉貼至大陸社群小紅書上，有大陸網友留言，「這適用於東亞任何一個國家」、「單看他們列出來的點，很多我們也一模一樣」、「東亞三國，南韓、日本、中國，誰也不要嘲笑誰」。

南韓 日本 補習 北韓 小紅書 生育

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