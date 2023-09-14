日本網紅曬4年前加油站打工照 粉絲歪樓揪「1細節」落淚：回不去了

今年22歲的日本網紅阪田茉鈴（阪田マリン）因熱愛昭和文化，而時常在社群媒體分享昭和穿搭及生活照，以復古感作為特色，讓她吸引不少粉絲。日前，阪田茉鈴分享了一張4年前的打工照，清純的模樣一曝光就掀起討論，然而不少網友卻大歪樓，揪出照片的中的「1細節」感嘆物是人非。

根據日媒《J-CAST news》報導，阪田茉鈴近日在社群平台X（原名為推特）上分享舊照，她在文中寫道，「因為當時很憧憬漫畫《Hot Road》的主角春山，這是我4年前在加油站打工時的照片」。

青澀的照片曝光後，立刻掀起粉絲暴動，許多人紛紛留言大讚「如果加油站裡有這麼可愛的員工，我一定每天都去光顧」、「那個時候好可愛啊」、「太可愛了！就算一公升汽油要價500日圓（約新台幣108元），我也一定會去加油的」。

細心的網友也挖出細節，認為該照片雖然是4年前拍攝的，但從圖中的汽車款式、工藤靜香貼紙等物品來看，應該是模仿80、90年代的情境照，「仔細看的話，這應該是90年代吧？真的是4年前的照片嗎？」、「車子是Toyota Mark II，是80年代？」

也有網友大歪樓揪出照片的「1細節」，直指當時的油價還算很親民，跟現在的價格差很多，感嘆時光飛逝物價也回不去了，「那時的汽油好便宜」、「以前一公升汽油100日圓（約新台幣21元）還覺得很貴，不敢相信已經要迎接汽油一公升200日圓（約新台幣43元）的時代了」、「那個時候一公升的汽油只要135日圓（約新台幣29元）啊」。根據日本網站統計，目前日本普通汽油的價格一公升約為181日圓（約新台幣39元）。