暖化、淹水、觀光活動侵襲！聯合國將威尼斯列為瀕危世界遺產

威尼斯一直以來都是義大利最經典的代表觀光景點之一，但在諸多的挑戰下，這座世界文化遺產很有可能會消失。

一直以來，義大利（Italy）的威尼斯就是許多遊客最期待造訪的觀光勝地，它每年為義大利帶來極大的觀光效益，優美的水都形象也深植人心。它被譽為世上最浪漫的城市之一，擁有令人驚豔的美食和美景，典雅的運河風光搭配貢多拉、歷史建築的底蘊，提供了所有視覺上最美好的享受。

威尼斯是個位於義大利北方的海港城市，擁有數千年的悠久歷史，整個威尼斯城就坐落在威尼斯潟湖的淺灘上，全區由運河、橋樑組成，期間遍布121座小島，以其優美的環境、建築工藝和玻璃藝術聞名於世。

威尼斯最著名的景點，包含聖馬可廣場、聖馬可鐘樓、大運河、鳳凰劇院、聖喬治馬焦雷島、羅雷丹宮與嘆息橋等，威尼斯潟湖和城市的一部分被列為世界文化遺產，它也多次被評選為世界上最美麗和浪漫的城市。

然而，聯合國（UN）近期發表聲明表示，正式將威尼斯列入瀕危世界遺產名錄。

三大因素衝擊，威尼斯面臨不可逆的傷害

威尼斯是許多人心中夢想一生必去一次的景點。belfasttelegraph

根據聯合國教科文組織的報告揭示，這座代表義大利的標誌性城市，正面臨著諸多衝擊，像是旅遊業過剩、過度開發和氣候變遷導致之海平面上升等「不可逆轉」的傷害風險，聯合國表示，若不好好的保護威尼斯，這座城市有可能會消失。

《BBC》報導，針對這項消息，威尼斯市政府發表聲明表示，它們將好好研究這份報告，並與義大利政府進行相關討論。

在過去，威尼斯曾在義大利語中有「La Serenissima」的美稱，這是「非常寧靜」的意思，但這個稱號早已不適合威尼斯了。

因為報告中顯示，義大利當局「缺乏策略遠景」來解決威尼斯所面臨的問題。這對義大利政府來說是個打擊，它們被指控無法保護這座歷史名城和周圍的潟湖環境。

威尼斯過度旅遊問題十分嚴重

搭乘貢多拉是在威尼斯必走的行程之一。venice

威尼斯一直以來都和「過度旅遊」的標籤畫上等上，像是在疫情之前、2019年的威尼斯嘉年華會，光是在一天內就有19萬3000人湧入聖馬可廣場。

威尼斯原本還計畫對一日遊的旅客收取費用，以控制遊客數量，但因為大量的反對聲浪而作罷。

針對這項報告，威尼斯前市長馬西莫卡恰里（Massimo Cacciari）怒嗆聯合國，「它們不給我們任何資金來做出改變，它們做的只是批評，就好像威尼斯需要聯合國教科文組織才能成為世界文化遺產一樣，我們需要更多的行動和更少的非議。」

事實上，聯合國教科文組織早在兩年前就想要將威尼斯列入瀕危世界文化遺產，但由於義大利政府採取了一些緊急措施，而讓這個報告暫時被擱置。

其中一項措施是，義大利政府決定禁止大型船舶、郵輪等進入聖馬可運河，以及一些看起來雄心勃勃的保護計畫。然而，聯合國教科文組織表示，船隻的禁令應該擴大到其它嚴重污染的船舶，以及當初信誓旦旦的各種計畫，至今依然未實施。

全球暖化衝擊，威尼斯受海水侵蝕嚴重

2019年的那場大水災，讓威尼斯全城都泡在水中。phys.org

威尼斯的海拔僅有1公尺，基本上是個和海平面等高的城市，在邁入20世紀後，因為超抽地下水供應工業活動後，威尼斯面臨著下沉的危機，1960年代，威尼斯當局下令禁止自流井，讓下沉的速度開始變緩。

然而，威尼斯還有頻繁的洪水威脅，研究證實，威尼斯正以每年1至2毫米的速度逐漸下沉，同時在全球暖化的侵襲之下，海水倒灌的情況也逐年增加。1966年，聖馬可廣場淹了幾乎2公尺，5000多人無家可歸、1996年，威尼斯一年被淹了100多次。

2019年，又發生了一次1966年後最嚴重的水災，當時超過80％的城市遭到海水覆蓋，破壞了包括50多座教堂在內的世界文化遺產，導致建築物被迫暫停營業參觀、觀光活動停止。

觀光過度開發，威尼斯備受摧殘

2019年水災，正在苦中作樂的遊客。Luigi Costantini攝

事實上，除了疫情的那幾年，威尼斯每年約有2800萬名遊客造訪，聯合國教科文組織表示，這導致了愈來愈多的項目擴張、建設，進而損害了城市，也有許多傳統老建築為了因應日益增加的旅客而改建為旅館。

此外，由於大量觀光客的侵擾，大部分原生的在地居民都紛紛搬離威尼斯，整個城市有約90％都是觀光客，留下的都是靠著觀光業在支撐的當地業者。報導顯示，許多居民都漸漸放棄威尼斯，而威尼斯可能將成為一個花費過高的主題樂園。

不僅如此，觀光遊輪大量排放的柴油碳微粒與廢氣也嚴重汙染瀉湖，使得城市的環境也受到巨大的破壞。

威尼斯是個與水共存的城市。westend61

聯合國每年都會將世界遺產名單做出定期的評估，並羅列瀕危的世界遺產名錄，要求主責單位改善或提出解決方案，以期在這樣的積極監測下，達到維繫全球重要文化、自然遺產的保護。

威尼斯究竟會不會在本世紀末沈沒？是全世界人都在關注的重要議題。

（本文出自2023.09.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）