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教會會友「為耶穌鼓掌」超過3小時 創世界紀錄

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
烏干達教會出動會友參與這項拍手活動。(Photo by 金氏世界紀錄網站)
烏干達教會出動會友參與這項拍手活動。(Photo by 金氏世界紀錄網站)

教會會友連續拍手超過3小時，創下金氏世界紀錄。烏干達一間教會發起「為耶穌鼓掌」活動，所有會友鼓掌超過3小時，正式被列為世界紀錄。

連續拍手超過3小時

據《非洲新聞台》報導，位於烏干達首都坎帕拉的帕內羅使命教會(Phaneroo Ministries)會友發起這項拍手活動，是為了慶祝教會成立9週年，會友一共拍手3小時16分鐘，音量分貝數維持在88.5dB，為了合乎規定，整個過程發出的聲音都必須維持在80dB以上。

這次拍手整個過程，共有926人參與連續拍手。該教會負責人盧貝加表示，「為耶穌鼓掌」活動是希望透過感恩與歡喜的方式將會友凝聚在一起，活動除了有會友現場觀禮外，也透過直播的方式轉播。

讓世人想起耶穌

據《KFM電台》報導，由獨立裁判組成的小組全程負責確認每一刻，以確保過程進行遵守規定，例如掌聲必須連續、不能有任何間斷，每位參與者都必須在整個過程進行鼓掌動作。

盧貝加指出，「如果有任何事情可以讓我們榮耀上帝，我們都會去做。如果有人想知道，達成世界上最長的掌聲是為了誰，我希望他們能明白就是為了耶穌而做的。」這次連續拍手的新紀錄已超越2019年在英國創下連續拍手2小時5分鐘的舊紀錄。

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