靠幹細胞可做出胚胎 專家：需立法管制

不倚靠人類的精子或卵子，科學家用幹細胞培養出人類的胚胎模型！胚胎發展期間常涉及出生缺陷，但因為倫理限制，相關研究仍相當缺乏。專家指出，在胚胎模型的協助下，有助於揭開胚胎發展的神秘面紗，但人工胚胎恐涉及非法懷孕等問題，需要更多法律限制。

幹細胞可做出胚胎

《BBC》報導，魏茨曼研究所團隊表示，他們使用幹細胞製作出「胚胎模型」，幾乎等於是人類胚胎發育14天的狀況，更使驗孕試劑呈現出陽性反應。胚胎時期常是流產與出生缺陷的關鍵時刻，但因為倫理道德的限制，對胚胎研究的知識相當有限。

胚胎研究在法律、倫理與技術上都存在著不少爭議，但科學團隊透過幹細胞模擬自然胚胎，就減少了道德爭議。專門研究胚胎發育的學者巴奇說，該研究的胚胎模型「看起來確實很不錯」，對未來胚胎學的研究有重大的意義。

然而，該研究引發出另一項爭議：「該實驗模型是否能模擬14天後胚胎發育的狀況？」在許多國家，對「胚胎」與「胚胎模型」的法律定義不同，但只要胚胎模型過於接近真實的胚胎，也會引發出更多的倫理問題。

人工胚胎仍需立法

該研究的成員強調，這些胚胎模型不會被使用來讓民眾受孕，因為這是不道德、且非法的行為。在實際運行上，胚胎模型也無法發展成為完整的嬰兒。

《衛報》報導，過去從老鼠幹細胞培育出胚胎模型時，跟天然胚胎幾乎沒有區別，但當被植入老鼠子宮時，就無法成功發育成活體動物；中國研究也建立猴子的合成胚胎，並植入成年猴子的子宮中，但全數都沒有繼續發展。

科學家說，目前尚不清楚胚胎模型無法成功發展成嬰兒的原因是什麼，不確定是技術問題，還是有什麼生物學上的原因，但這都意味著「未來人工胚胎還是有變成嬰兒的潛力，使得相關立法限制變得更加迫切」。

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