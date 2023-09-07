黑貓宅急便聯絡票藏玄機！這缺角一碰就懂「視障者更方便了」

日本1976年創立的物流業者「大和運輸」，因為商標上面有黑貓圖樣，因此也被稱作「黑貓宅急便」。在日本，如果宅配到家卻沒人取貨時，常常都會留下一張「不在聯絡票」，通知屋主還有包裹尚未認領。而這張不在聯絡票裡頭，其實也有著意想不到的巧思。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，在黑貓宅急便的「不在聯絡票」下半部兩側，有著三角形的缺口。其實這個三角形，正是以「黑貓」的耳朵進行設計的。除了象徵著是貓耳之外，更是讓視障朋友收到聯絡票時，一觸摸到這個部分，就會想到「這是黑貓宅急便的通知」。

大和運輸官方指出，這構想當初是在1997年時，有一位患有視覺障礙員工提出的建議。那時視障的客人，即使收到聯絡票，也常常不知道是哪一家送來的，必須照著電話簿上的業者，挨家挨戶打去問。所以公司就決定設計出貓耳的樣子，讓視障顧客可以一觸摸到聯絡票，就知道是「黑貓宅急便」的包裹。

日本twitter網友「SlitAnimation」在聽聞這件事情後，於是利用了聯絡票的貓耳缺角，製作了一個貓咪搖尾巴、開車等等的紙上動畫短片，不只畫風相當可愛，更讓人進一步瞭解到，原來那個缺角真的是貓耳。