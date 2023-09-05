飯店門把最好別掛「清潔吊牌」？專家警告：恐暗藏1危機

不少人住飯店都習慣在門把掛上「清潔吊牌」，以示意需要客房清潔服務，不過日前有專家警告，這個作法暗藏潛在的風險。因為留下清潔標誌會讓竊賊知道該間房目前無人，且吊牌很有可能變成闖入房間的工具。

很多旅客為求方便，會在外出時，直接把「清潔吊牌」掛在門把上，但這個行為其實是在暗示小偷「這間房現在沒人」，反而增加被偷竊的機率。

ADT總經理米歇爾·貝內特（Michele Bennett）便表示，若想整理房間，建議房客直接通知飯店櫃台人員，且清潔期間盡量待在房內。他也補充，現在為了減少成本，飯店大多不希望遊客每天都要求客房清潔。

另外，根據英媒「太陽報」報導，一名YouTuber也曾拍攝一支影片，展示他如何利用「掛牌」輕鬆打開飯店房門，這顯示飯店房門並不一定如旅客所想像的安全。