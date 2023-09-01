世衛指全球至少22億人患眼疾四成半本可預防 這地區患病率最低
眼睛是靈魂之窗，失去視力對日常生活影響深遠，而眼疾卻是全球十分普遍的問題。世界衛生組織2020年曾發表《世界視覺報告》，指出全球有至少22億人患有視力障礙，其中超過10億人的眼疾是本可預防或治癒。以下一一看清全球視力障礙情況。
世衛報告指，全球至少有22億人有不同程度的視力障礙，包括失明、近視力、遠視力障礙等，佔世界總人口約27%。
按種類分佈，老花眼導致的近視力障礙佔比最多，已矯正和未矯正分別錄9.7億及8.3億人，而主要導致失明或視力障礙的屈光不正和白內障則有約1.9億人，其餘成因包括老年性黃斑變性、青光眼、角膜混濁、糖尿病視網膜病變、沙眼等。
報告亦指出，保守估計超過10億人的視力損傷是本可預防或有治癒機會的，包括老花眼、屈光不止、白內障等。其中，約有1，190萬人因患有青光眼、糖尿病視網膜病變和沙眼而導致中度或重度的視力損傷甚至失明，估計預防措施涉及費用為321億美元，即9,630億元新台幣，當中更是不包括後續保健的費用。
視力障礙情況同樣受環境影響，根據國際防盲協會2020年統計，視力受損比率最高的國家依次是尼泊爾、坦尚尼亞、奈及利亞、辛巴威、印度等地，均超過22%。整體來說，約六成視力受損的人士來自南亞、東南亞、東亞和大洋洲，而高收入國家例如加拿大、荷蘭、美國、瑞典、格陵蘭等地的視力受損比率最低，均少於4%。
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文章授權轉載自《香港01》
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