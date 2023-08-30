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跟看護小王有一腿「當面勾搭」 狠妻軟禁虐待殘疾夫長達4年

聯合新聞網／ 綜合報導
湯姆遭妻子和小王軟禁4年，期間受盡各種虐待。圖擷自太陽報影片
湯姆遭妻子和小王軟禁4年，期間受盡各種虐待。圖擷自太陽報影片

英國一名女子照顧癱瘓丈夫和看護發展婚外情，不僅跟小王聯手將行動不便的丈夫軟禁在家長達4年，更挪用丈夫財產買各種奢侈品，幸好後來家人發現，才成功救出男子。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年40歲的湯姆（Tom Somerset-How）因為出生時缺氧導致腦性麻痺，雖然從小就要坐輪椅，他仍持續學習，進了大學獲得歷史系學位。

即使天生身體有殘疾，湯姆仍十分渴望建立自己的家庭，25歲那年他在朋友葉紹下認識莎拉（Sarah Somerset-How），兩人在2012年8月結婚。婚後平日湯姆都有24小時的看護照顧，莎拉只負責照顧週末，不過到2016年看護變成韋伯（George Webb）後夫妻倆的關係就迅速變了調。

湯姆表示，剛開始韋伯只是在週末留下來過夜，偶而會跟莎拉出去，但後來就毫不避諱兩人發展了婚外情，甚至讓湯姆聽見兩人行房。兩人軟禁湯姆，整整四年只給他最基本生存的食物量，讓他常常餓肚子，還整整一年沒幫他刷牙。

軟禁期間湯姆最高曾有過5週沒有洗澡，大部份時候都穿著髒衣服。不僅如此，兩人也經常辱罵湯姆，更曾經動手打湯姆，花用他的錢買DJ設備、名牌包等奢侈品。兩人監聽湯姆的電話、檢查他的郵件，而湯姆也因為害怕而不敢向外求援，直到2020年8月，湯姆的媽媽在電話中問：「你希望我們去救你嗎？」湯姆才回答「是」。

湯姆表示，兩人被捕以後莎拉還傳訊息嗆他：「要我讓這殘障贏？想都別想！」由於4年沒有復健，湯姆的肌肉退化得更加嚴重，這段軟禁的經歷也造成他心理和情感上嚴重創傷，直到現在晚上都睡不好。

由於疫情影響此案到今年6月才開庭，7月時判決出爐，由於故意忽視照顧及奴役他人等罪名，兩人被判處11年有期徒刑。

婚外情 看護 復健 腦性麻痺

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