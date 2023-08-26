喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯！前王室廚師曝超嚴規矩

英國王室規矩多多，喬治王子（Prince Louis）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、路易王子（Prince Louis）三兄妹據悉不能在耶誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為他們必須先學會「禮貌交談」。

鏡報報導，曾任已故英國女王伊莉莎白二世和黛安娜王妃的王室廚師麥格拉迪（Darren McGrady）透露，王室小孩不能在王室晚宴或重大節日與父母一起吃飯，此規定強調「禮貌交談」的重要。

麥格拉迪說，像是耶誕節等節日時，王室孩童會在育兒室和保母一起享用午餐，「這些孩子總是在育兒室吃東西，直到他們大到能在餐桌上有得體的舉止為止」。

麥格拉迪還強調了王室育兒室的重要性，因為「教育王室小孩品味食物的能力」是他們的工作。稱保母總是控管菜單，確保他們均衡飲食，不僅包含大量健康的蔬菜，還會向他們介紹新的大人菜餚。

儘管如此，麥格拉迪表示，當年要讓威廉、哈利乖乖吃蔬菜可不容易，稱曾在兄弟倆最喜歡的食物內偷渡蔬菜。