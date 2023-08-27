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解密「芬蘭公廁」特別之處 設蓮蓬頭是暖心巧思、亞洲人有小困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
在不同的國家，公廁的樣式也不太一樣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
在不同的國家，公廁的樣式也不太一樣。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

每個國家都有著不同的國情，而這些微小的習慣，往往也能在公共設施上面看到。近來一位住在芬蘭日本女性，就在日本媒體「All About」撰文，描述芬蘭的公廁，和日本的公廁有什麼不一樣的地方。

文章首先指出，芬蘭的公廁大多是需要付費的。不過近來像是購物中心、百貨公司、圖書館等等，也都開始設置免費的公廁。另外，長途火車和巴士的廁所也是免費的。而如果是要錢的廁所，通常需要20分至1歐元（約相當於新台幣6至33元）左右的使用費。

而芬蘭公廁內的馬桶，通常沖水鍵是用押的。而在男性小便斗部分，為了對應平均身高180公分的芬蘭男性，裝設的位置也有一定的高度。對身材沒那麼高大的日本人或亞洲人來說，使用上就比較困難，常常都需要刻意踮腳才能如廁。

另外，有很多個人廁所內，會附有洗手台跟蓮蓬頭，這是為了女性生理期等狀況出現時，可以即時清洗的措施。近年很多公廁，也開放不分男女都能使用的方式，特別在城市公共設施內的廁所更是如此。在去到芬蘭的時候，需要多留意這一點。

日本 廁所 芬蘭 公廁

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