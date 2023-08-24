毛骨悚然！他「新招」破解獨居女住家密碼 偷裝監視器還設GPS定位

現代社會，因為學業、工作等原因選擇獨居的人不在少數，網路上也有許多人分享獨居者該如何防範有心人士。不過，會學習進步的並不只有一般人，犯罪者的作案手法也同樣會日益更新。近日在日本發生的一起「用特殊顏料破解門鎖密碼」事件便讓許多網友感到毛骨悚然，「這該怎麼防？」。

根據《讀賣新聞》報導，日本福岡縣在今年5月逮捕了一名有私闖民宅嫌疑的36歲男性，該男子在某獨居女性的按鍵式門鎖上塗抹特殊的透明顏料，待住戶按過4位數的密碼後，再利用特殊光線反射按鍵顏色的濃淡、進而破解密碼侵入住家。

據靜岡縣袋井警察署所述，這起事件的犯罪者在侵入被害者住家後，不僅在其屋內設置了隱藏監視器，還在被害者的車上裝了GPS定位裝置。並且，警察署已證實該事件並非個案，同樣的犯罪手法也發生在其他住宅大樓的獨居女性身上。

袋井警察署也回應，「今後將會製作宣導複雜化門鎖密碼的傳單，並呼籲民眾多利用『在哪都能報警』的手機APP」。

該新聞被轉發至 Yahoo!JAPAN 後，引起許多網友留言討論，「這是間諜大作戰嗎？」、「簡直是電視劇裡會出現的劇情...」、「這該怎麼防？新聞不要把作案細節寫太詳細比較好吧」、「之前也有過使用類似手法破解ATM密碼的事件」。

也有網友不滿犯罪者的行為造成普通人生活上許多困擾，「看來以後只能每天更改密碼了」、「我家也是這種按鍵式門鎖，雖然還有第二道鎖可以用，但幾乎都只鎖一道，以後果然還是麻煩一點好了...」、「明明原本是為了便利而生的產品，卻因為犯罪者而變得更麻煩了」。