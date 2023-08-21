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準媽媽想將女兒以「迪士尼公主」命名 男友一聽崩潰：女兒恐被霸凌

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名媽媽想將女兒以迪士尼公主命名，卻遭到男友反對認為女兒長大會被霸凌。示意圖/ingimage
國外一名媽媽想將女兒以迪士尼公主命名，卻遭到男友反對認為女兒長大會被霸凌。示意圖/ingimage

許多準爸媽在幫孩子取名時，都會希望幫孩子取一個特別的名字。國外一名準媽媽希望能幫即將出生的女兒，以迪士尼公主的名字命名，但男友在得知她的想法後卻認為這樣做很愚蠢，並表示可能會害女兒長大後被霸凌

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名準媽媽在論壇Reddit發文，她透露自己想將女兒以迪士尼公主仙杜瑞拉（Cinderella，《仙履奇緣》又名《灰姑娘》女主角）命名，她認為這樣很可愛，而且小名就可以叫Cindy或是Ella，不過男友卻認為太愚蠢了，之後女兒可能會被取笑，但原PO表示自己不想害女兒被取笑，只是覺得這樣很可愛，因此她好奇詢問網友意見。

有網友表示仙杜瑞拉（Cinderella）這個名字不適合當人名，如果是貓或倉鼠的話沒問題，但是對於小女嬰來說不適合，他建議原PO「如果你喜歡Cindy或Ella，可以使用其他字重組名字，像是Cynthia、Eleanor、Lucinda、Elaine、Elena等」，也有網友直接幫原PO取名，「就給她起名叫 Ellie吧，Cinderella不是一個好主意」，也有學校老師認為上了中學可能會被取笑。

不過有網友認為，雖然與其他公主相比，仙杜瑞拉不會是他的第一選擇，但他並不討厭這個名字，他表示這個名字會很容易被注意到，幾乎所有人都會知道原PO小孩是以迪士尼公主的名字命名的。

原PO看完網友建議後表示她會再好好思考，她很喜歡Elaine這個名字，也會考慮 Ariel跟belle，感謝網友幫助她。

而根據寶寶中心（Baby Center）的統計，仙杜瑞拉（Cinderella）這個名字從1950年迪士尼原版電影上映後開始流行，而後不久，受歡迎程度就逐漸下降，直到2021年由卡蜜拉（Camila Cabello）主演的真人版《灰姑娘》上映後，又再次受到歡迎。

迪士尼 霸凌

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