搭飛機不讓座錯了嗎？ 女子拒讓頭等艙座位給10歲童遭乘客批評

一名23歲女子日前搭乘飛機，拒絕讓出頭等艙座位，導致一名10歲男孩獨自留在經濟艙，無法與父母坐在一起。女子在社群平台發文分享此事，詢問自己拒絕讓位是否有錯，並再度引發關於「飛機禮儀」的激烈討論。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，女子提前一年預訂了前往舊金山旅行的機票，大約在旅行前一兩個月，航空公司打電話給她，說可以將她升級到頭等艙。

女子對於第一次坐頭等艙感到十分雀躍，「然而飛行大約一個小時後，空姐卻走過來問我是否願意和一位坐在經濟艙的10歲男孩交換座位，這樣他就可以跟家人一起坐在頭等艙。」

她指出，當下的情況就像「自己別無選擇，只能讓位」，空姐們不斷討論該怎麼辦，接著提出如果她讓位，她將在之後的航班中獲得免費升級，甚至可以獲得全額退款。

女子表示，如果情況不同，她可能會考慮讓座，但她是在乘坐多次這間航空公司航班、累積足夠積分後，而獲得了升艙機會。因此她最終拒絕讓位，空服員也接受了她的決定。

「但坐在我旁邊的老婦人卻羞辱了我，她說我讓一個孩子獨自一人坐了13個小時的飛機。」女子表示，男孩父母應該早就知道孩子無法一起升級成頭等艙，卻仍然把男孩留在經濟艙。女子也透露，男孩每個小時都走來找他父母，看起來並不孤單。

事件發生後，女子發文詢問「我是混蛋嗎？」，網友們紛紛在貼文下留言替女子辯護，並譴責男孩的父母，「聽起來父母完全不關心整個情況，是空服人員擔心孩子獨自一人」、「為什麼父母自私，卻指望陌生人來彌補？」、「當一個孩子的父母不願意為他做出犧牲時，我為什麼要為他做出犧牲呢？」

也有人表示，如果他們不想讓男孩落單，其實還有其他解決辦法，「他們可以詢問孩子座位旁的兩個人，是否想要頭等艙座位，這樣他們就可以一家人坐在一起。但事實上，父母不願意這樣做」、「經濟艙的位置不一定要給那位孩子坐，父母其中一人可以選擇去坐他的座位」。