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曾因嫁黑道忍痛刺青 櫻花妹今後悔「衣服難找又被混混纏身」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性以前曾因嫁黑道刺青，如今相當後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性以前曾因嫁黑道刺青，如今相當後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本泡湯之類的公共場合，為了要防止可疑人士進入，常常會限制身上有刺青的人入場。因此對一般民眾而言，如果身上刺了青，平時生活也會有諸多不便。近來日本媒體，就報導了一位後悔刺青的女性。

根據日本媒體「NEWポストセブン」報導，一位過去曾經是黑道妻子的女子，表示自己雖然並非喜歡黑道，但因為喜歡的男人剛好是某黑道組織的老大，因此她也有所覺悟，要「入境隨俗」，跑去弄了刺青。過程中得忍受電針帶來的灼熱感，且腫痛維持了好一陣子，連睡覺都受影響。

然而經過數年之後，女性卻因為又愛上了一位年輕的黑道，一時私奔離開黑道老大的身邊。即使在半年後回來，向老大低頭認錯，然而老大認為，即使是曾經愛過的女人，也不允許有背叛行為，仍堅決將他逐出組織。女性的青春歲月，就只留下背上的一大片刺青。

由於也離開了黑道，女性一直想找地方，看能不能去除掉背後的刺青，但因為刺的面積實在太大了，所以都被拒於門外。而因為刺青的關係，不只找衣服很麻煩，且會接近他的男人，盡是一些黑道小混混而已，讓她感慨「說不後悔，絕對是騙人的。」

黑道 刺青 日本

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