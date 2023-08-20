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變異多達30種！新冠變種Pirola襲四國 病毒變體抗體恐無作用

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖說：病毒示意圖。專家指出，最新變種被稱為「Pirola」，與先前流行的BA.2變種病毒出現30個新突變。（網路截圖）
圖說：病毒示意圖。專家指出，最新變種被稱為「Pirola」，與先前流行的BA.2變種病毒出現30個新突變。（網路截圖）

繼EG.5、XBB後，又有BA.2.86，新冠肺炎病毒持續變種，科學家嚴陣以待！專家指出，最新變種BA.2.86被稱為「Pirola」，與先前流行的BA.2變種病毒出現30種新突變，傳染力跟重症風險需要更多研究。

全新變種襲四國

ABC》報導，新冠肺炎變種BA.2.86（皮羅拉）目前於丹麥、以色列、英國與美國都出現確診個案，世界衛生組織也將該病毒列為「受監控的病毒變種」，並呼籲各國合作追蹤病毒變種的特徵與傳播狀況。

倫敦大學生物學教授巴盧克斯表示，BA.2.86已經成為繼Omicron以來，最引人注目的新冠肺炎病毒變種，因為該病毒與先前的病毒先比，有多出逾30個突變，「所以該病毒值得國際級的關注」。

但他也認為，目前全球大多數人都已確診過或接種疫苗，對新冠肺炎各式各樣的病毒還是有一定的免疫力，即使BA.2.86出現大範圍傳播，預計也不會出現過去Alpha、Delta 或Omicron的重症率或死亡率

抗體恐無作用

生物演化學家博倫則表示，研究BA.2.86的突變種況，該病毒株「免疫逃逸」的能力更嘉，預計從Omicron或Omicron病毒變體抗體的效用，可能沒有想像中來得大。

CNN》報導，目前已經有四國出現Pirola的確診個案，且確診者的病毒基因序列都很類似，意味著已經出現跨國感染的狀況。美國疾病控制與防禦中心主任柯恩信心表示，這意味著現行的疾病檢測制度正在發揮作用，對於新冠肺炎的狀況能有更多的準備與應對能力。

美國當局曾訪多名新肺炎專家，詢問新冠肺炎再度出現高度變種的可能性有多少。大多數專家認為要出現，如同Delta 到Omicron這類型變異的狀況，可能性約落在10%到20%。

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新冠肺炎 確診 美國 死亡率 變種病毒

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