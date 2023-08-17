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黑貓感謝日？愛腳日？瑪麗蓮日？8月17日竟要過這3個奇葩節日？

遠見／ 文·邱祐慶
愛貓人士認為，不應該以外表來歧視黑貓，並將每年的8月17日稱作「黑貓感謝日」。（示意圖／Ingimage）
愛貓人士認為，不應該以外表來歧視黑貓，並將每年的8月17日稱作「黑貓感謝日」。（示意圖／Ingimage）

竟然有人為了黑貓、腳和瑪麗蓮這個名字創立紀念日？每年的8月17日，有些民眾會自發性參加一些活動來紀念，這些節日的由來是什麼？會有哪些活動呢？

全世界的節日百百款，有為了愛情而存在的情人節、感謝父母的父親節和母親節等，但是，你可曾知道，在平凡的8月17日，竟然有3個紀念日！包括了：黑貓感謝日、愛腳日和瑪莉蓮日。這些看似無厘頭的節日，蘊藏了哪些重要意義？過膩傳統節日的你，一起來看看這些有趣的節日吧！

國際黑貓感謝日（National Black Cat Appreciation Day）

當你走在路上看到黑色的貓，你會認為牠可愛還是覺得不吉利呢？自古以來，人們認為黑貓因顏色的關係，與邪惡的巫術有關，甚至視為魔鬼撒旦的化身，這給黑貓帶來了好幾百年的壞名聲。

不過，愛貓人士認為，不應該以外表來歧視黑貓，因此每年的8月17日被稱作「黑貓感謝日」，除了欣賞黑貓，同時幫助流浪黑貓找到溫暖的家。因為外表關係，黑貓往往是動物收容所中被人收養最少且最容易忽視的貓，導致牠們很常被安樂死，因此特別設立黑貓感謝日，鼓勵人們收養這些黑貓。

歷史上也出現許多關於黑貓的知名電影戲劇，包括《女巫也瘋狂》（Hocus Pocus）裡的賓克斯（Thackery Binx）、《少女魔法師薩布麗娜》（Sabrina, the Teenage）裡的賽勒姆（Salem），以及《美少女戰士》裡的露娜。

還有愛貓人士特別為了黑貓成立主題咖啡廳！日本兵庫縣的Nekobiyako貓咪咖啡廳，顧客只要花費大約新台幣300元，就能近距離跟可愛的黑貓共處悠閒時光。

我們常說不要以貌取人，下次看到黑貓記得不要以貌取「貓」！

國際愛腳日（National I Love My Feet Day）

您可能想知道為何要慶祝「腳」？真正的問題應該是「你為什麼不慶祝它呢？」腳有時候跟「髒」聯想在一起，但事實上腳為了我們做了許多事情，包括乘載我們身體的重量、當我們走路、跑步、游泳和跳舞時，腳會支撐我們，完成我們雙手無法完成的任務。

這個節日是由詹金斯（Carolyn Jenkins）所創立的，目的是要讓人們在這一天可以愛惜自己的雙腳，並且適當地照顧它，尤其是對於那些患有糖尿病或某些循環系統疾病的人來說，照顧雙腳至關重要。

詹金斯創立了「國際愛腳日」，希望人們在這一天可以愛惜自己的雙腳，並且適當地照顧它。（示意圖／Ingimage）
詹金斯創立了「國際愛腳日」，希望人們在這一天可以愛惜自己的雙腳，並且適當地照顧它。（示意圖／Ingimage）

另外，值得注意的是，75％的成年人有足部的相關問題，這些問題通常是因為穿著不合腳的鞋子所造成的，大多數民眾甚至根本不知道自己腳的尺寸。

你所需要做的就是給自己的雙腳多一些溫柔呵護，比如：腳部按摩，來幫助雙腳保持健康，或者購買一雙合腳的鞋子，到戶外走走慶祝這一天。

腳默默為我們做了很多事，透過愛腳日，好好愛惜自己的雙腳吧！

國際瑪麗蓮日（National Marilyn Day）

國際瑪麗蓮日主要是紀念「瑪麗蓮」這個名字，瑪麗蓮在1920年代開始流行，並在1930年代到1950年代達到巔峰。

毫無疑問，最具代表性的瑪麗蓮就是美國女演員瑪麗蓮・夢露（Marilyn Monroe），她因為扮演喜劇金髮美女（Blonde Bombshell）的角色而聞名，在1950到1960年代成為當時性感象徵的代名詞。

國際瑪麗蓮日提醒人們瑪麗蓮・夢露對流行文化的巨大影響，以及她作為標誌性人物的持久地位，在這一天，不妨邀請您的朋友一同觀賞瑪麗蓮・夢露的電影，有興趣的話也可以研究自己的姓名，說不定會有意想不到的驚人發現呢！

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（本文出自2023.08.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

貓咪 黑貓感謝日 節日 收養

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