為了生計 印尼農民砍紅樹林燒木炭

印尼境內紅樹林面積居全球之冠，但當地民眾為了賺錢養家，開始向珍貴的紅樹林下手，並燒成木炭轉售海外牟利，當地政府無奈表示，這項傳統已延續多年，短時間不易調整。

紅樹林對環境重要

據《Tempo》報導，聯合國糧食及農業組織(FAO)林業部主任吳志敏(譯音)表示，在過去40年，全球超過20％的紅樹林因人類活動和自然退縮而消失，紅樹林的功用不只保護海岸線、有助糧食安全，也是世界吸碳量最豐富的森林之一。

只為養家糊口

據《BBC》報導，印尼國內的紅樹林數量比其他國家還多，但是許多紅樹林卻遭民眾砍伐燒成木炭，售往歐洲、中國與日本市場。由於紅樹林的木材非常堅硬且密實，極適合製成木炭，但這項大量耗用資源的過程，所得回報卻甚少。

業者努爾哈迪表示，16噸的原料只能產出3噸木炭，他說，「如果生產的木炭不到3噸就賠本了，若考量成本，估計每年只能獲利約1,250美元(約台幣4萬多元)。我們這樣做是為了有食物可以吃。」

印尼擁有全球20％的紅樹林，庫巴拉雅地區擁有印尼婆羅洲西部最大的紅樹林。不過，製炭廠的數量正在增加，從2000年時90家，目前至少有490家。印尼茂物農業研究所研究人員阿米尼表示，如果現狀持續下去，當地紅樹林只能再維持74年。他說，「到了2096年，這裡將是一片荒蕪。如果沒有努力加速復原，情況將很危急，政府必須介入。」

保育漸有成效

FAO最新報告指出，本世紀前10年與前20年間，紅樹林的流失速度減少了將近23%。擁有全球近半紅樹林的亞洲，目前紅樹林的流失率已從過去的68%，10年間已下降至54%。

一位拒絕透露姓名的伐木工人表示，「這是份高風險的工作，但我的孩子需要吃飯。」當地環境和林業單位發言人雅尼表示，執行禁止伐木規定相當困難。他指出，「當地居民參與製木炭的人數眾多。

雖然政府已提供培訓，讓民眾改從事養蜂採蜜及生產棕櫚糖，但成效不彰。」他表示，如果嚴格執法，最後可能引發社會動盪。

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