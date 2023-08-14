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韋伯望遠鏡捕捉「太空神秘問號」 科學家推測：疑為星系碰撞結果

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導
韋伯望遠鏡拍攝的這張以Herbig-Haro 46/47星雲為主體的照片，中間下方一個小角落處，有一個外型像「問號」符號的天體。圖／NASA
韋伯望遠鏡拍攝的這張以Herbig-Haro 46/47星雲為主體的照片，中間下方一個小角落處，有一個外型像「問號」符號的天體。圖／NASA

美國國家航空暨太空總署（NASA韋伯太空望遠鏡捕捉到的最新影像中，有一張照片的背景中出現一個閃閃發光的問號形狀物體，科學家認為這是兩個星系相互碰撞的結果。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這張以近紅外線拍到的原始照片是在7月26日釋出，捕捉到一對年輕恆星赫比格-哈羅46/47（Herbig-Haro 46/47）的影像，問號物體則在照片一角。這對恆星距離我們1470光年遠，位於銀河系內的船帆座（Velaconstellation），它們仍在活躍地形成，且運行軌道接近彼此。

自1950年代起，太空與地面望遠鏡就在觀測與研究這兩顆恆星，但高度敏感的韋伯太空望遠鏡（JamesWebb Space Telescope）拍到迄今解析度最高且最詳盡的影像。NASA斥資約90億美元（約新台幣2873億元）打造的韋伯太空望遠鏡，能以比其他太空望遠鏡更長波長的光來觀測宇宙。

韋伯太空望遠鏡揭示了有關宇宙起源的資訊，但科學家在這張影像背景中發現這個神秘物體，留下更多待解決的問題。科學家尚未仔細觀測或研究過這個宇宙問號，因此無法確切得知這個物體的起源與組成。

但根據這個物體的外觀與位置，他們的確有一些頭緒。

伊利諾州立大學（Illinois State University）物理系助理教授卡普蘭（Matt Caplan）說：「你可以排除的第一件事就是，這是銀河系中的恆星。恆星總是有些非常大的尖銳物，這是因為恆星是點狀的。」

卡普蘭又說，如果仔細觀測，韋伯太空望遠鏡通常可以讓你看到6到8個恆星「尖頭」。他提到問號形狀的現象時說：「這馬上告訴你這不是一顆恆星」。

韋伯太空望遠鏡的科學探索行動是由太空望遠鏡科學研究所（Space Telescope Science Institute）管理，該研究所的外聯辦公室教育與外聯科學家布里特（Christopher Britt）說，這可能是兩個星系合併的結果，可能發生在數十億光年外，比赫比格-哈羅46/47還要遠得多。

布里特說：「我們的銀河系外還有很多、很多星系。這看起來像是你經常會碰到的事－隨著星系在宇宙時間內增長與演化－它們有時候會與附近鄰居相撞。」

「當那種情況發生了，他們可能會被扭曲成所有不同形狀，顯然包括問號在內。」

專家說，這可能是首次看到這種特定物體，但星系合併成像問號的形狀先前也曾發生過，包括烏鴉座（Corvus constellation）天線星系（Antennae Galaxies）出現的翻轉問號形狀。布里特說，除此之外，大多數的星系在形成的歷史中，有許多類似這種的相互作用，但不會持續很長一段時間。

卡普蘭說：「在太空中無法讓任何東西不動。太陽繞著銀河系運行時會移動，而由恆星組成的銀河系會隨著引力拉扯的方向移動。」

布里特說，這樣的合併也是我們自身銀河系的最終命運，銀河系將在約40億年內與仙女座星系（Andromeda galaxy）合併，但不知道會形成什麼形狀。

布里特指出，這個問號形狀也可能「表明這兩個星系受引力影響發生合併」。他說：「依我看來，問號頂部的鉤子形狀，看起來很像我們所稱的潮尾（tidaltail），也就是恆星與氣體流被扯掉並飛入太空。」

布里特與卡普蘭說，蒐集了有關這個物體的更多光譜數據，便可得知更多關於距離與化學成分的細節。

韋伯望遠鏡拍攝的這張以Herbig-Haro 46/47星雲為主體的照片，有一個外型像「問號」符號的天體。圖／NASA
韋伯望遠鏡拍攝的這張以Herbig-Haro 46/47星雲為主體的照片，有一個外型像「問號」符號的天體。圖／NASA

韋伯太空望遠鏡 星系 NASA 美國

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