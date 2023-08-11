IT男上班用公司手機「玩遊戲還課金」遭警告 隔天直接遞辭呈不幹了

想要勝任一份工作，除了本身的能力之外，態度也是非常重要的一環。如果上班時沒有專注在自己的業務上，反而都在做些私人的事情，那麼在公司內的評價自然會受到影響。曾有家日本的IT公司，就碰到這樣令人頭痛的新進員工。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名博也先生的34歲男性，過去曾經在知名IT公司上班過。當時他們錄取一位化名齊藤的23歲新人，從齊藤的履歷表來看，過去他在大學時期，就曾經參加過政府中央部門的系統開發企劃，算是非常出色的資歷，因此也決定錄取齊藤。

博也先生一度心生懷疑，這樣的人居然會來他們公司上班，感到相當不可思議。而齊藤正式上工之後，果然發揮出相當厲害的實力，再怎麼困難的程式編寫，他都有辦法應付得來，讓博也先生非常滿意。

然而，過了一陣子後，博也先生察覺到齊藤的行徑有些不太對勁，特別是經常用手機在做些什麼的樣子。原先博也以為他只是在和客戶或誰聯絡，但久了之後才發現，齊藤卻是在上班時間，用公發的手機玩遊戲，甚至還用公家的帳號，在遊戲裡頭課金。

於是博也先生找來齊藤，出示發現他偷玩手機的證據，並警告他下不為例。沒想到被這樣訓斥後，齊藤第二天卻立刻遞出辭呈，讓博也先生相當錯愕。儘管還是批准了離職請求，但讓博也先生相當感慨，認為能力那麼高超的人，卻有著如此嚴重的心態問題，果然要找到理想中的人才還是相當不容易。