住宿備品能不能拿？前飯店經理曝「這2樣」拿了不出事

不少人住飯店時習慣會把沒用完的備品帶走。一名前飯店經理梅麗莎·漢克斯（Melissa Hanks）便透露，其實房客想拿走備品不用遮遮掩掩，有「兩樣東西」拿再多都不會出事，一個是房內的盥洗用品，另一個則是飯店的供餐。

根據英國「太陽報」報導，梅麗莎·漢克斯經常在TikTok發影片，分享在飯店住宿的小技巧，以及擔任經理時的所見所聞。在近期的一支影片中，她指出，有些房客想拿走高級備品卻怕惹上麻煩，其實飯店完全不介意「洗髮乳或沐浴乳」被拿走，特別是已經開封或使用過的，「因為它們無論如何都會被丟掉」。

除了盥洗用品外，梅麗莎·漢克斯也分享，如果住在有提供早餐的飯店，旅客不必偷偷把餐點帶回房間，大多數飯店都不在乎少了幾個水果或鬆餅，「你應該直接提出要求，如果旅客想要的話，飯店甚至非常樂意提供額外的服務」。

該影片曝光後累積超過33萬人瀏覽，網友紛紛表示，「之前幫小孩多拿幾塊鬆餅時都很緊張」、「不知道為什麼每次拿走備品都很不安」、「拿著盤子走在路上都怕被攔下」。