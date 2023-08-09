不靠警察找犯人！電影院丟失AirPods 情侶「自行偵破」被嚇壞

人們赴電影院、遊樂園、KTV等場所休憩時，有時玩得太盡興，離開時不免會忘了個人物品。國外一名女子和男友去看電影時，男友弄丟了一副全新的AirPods，電影院經理卻告訴他們沒有收到相關遺失物。然而該對情侶沒有放棄尋找，於是透過定位追蹤AirPods所在位置，並進一步偵查，而結果讓他們大感震驚。

據《鏡報》報導，國外一名女子發文談及男友近期遺失了剛買的AirPods。該名女子表示，她與男友參加一場私人首映會，而男友在電影院弄丟了他的新AirPods。當男友到電影院的失物招領處詢問時，電影院經理告訴他並沒有收到相關遺失物。

該對情侶於是當起柯南，先是查出了AirPods所在位置，發現它位在一處住宅，兩人進一步針對地址深入調查，透過電話簿找到了住在該棟住宅的居民的臉書資料，「猜猜怎麼了？臉書上的資料顯示那個人就是我男友丟失AirPods的那家電影院經理」。

該名女子接著寫出兩人的推理結果，「電影院經理應該是從失物招領處拿走了我男友的AirPods，然後帶回家」，並說兩人現在不知道該怎麼辦，「要告知電影院公司總部嗎？要直接聯繫電影院經理嗎？」，並表示男友不是真的想讓電影院經理被解雇。但該名女子亦認為電影院經理有可能是慣犯，「顯然是濫用權力」，並說已經備好相關證據。

對此，網友們表示應該報警，「妳還擔心他的工作？他是小偷欸」、「電影院經理就是有意盜竊一件他明知不是他個人財產的物品」。有網友還建議有技巧地去找電影院經理「妳就直接跟他說『我透過定位看到你找到了我的AirPods，謝謝你幫忙保留，我今天就會去電影院拿它』，這樣給了他一條出路，妳也可以取回物品」。