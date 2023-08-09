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天氣太熱！35歲媽媽20分鐘內狂飲4瓶水倒地亡 醫生曝死因

香港01／ 喬納森
圖為戶外運動喝水示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為戶外運動喝水示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

夏日炎炎流汗多要補充水份，可是飲得太急及太多，導致身體電解質失衡，隨時會「水中毒」，嚴重者更可致命。美國一名媽媽與家人到郊外遊玩，因天氣太熱出現脫水情況，於是她在20分鐘內狂灌4瓶水，合共接近2公升，並向家人表示「感覺喝再多水都無法解渴」。可是，媽媽在回家後突然在車庫內暈倒，送院發現腦部嚴重腫脹，經搶救終不治，醫生判斷她在短時間內飲太多水，死於「水中毒」。由於媽媽曾簽署器官捐贈同意書，因此會將心、肝、腎及部分骨頭組織捐給5人，遺愛人間。

綜合外媒報導，死者為35歲的艾許莉（Ashley Summers），居於美國維吉尼亞州。上月1日至4日，她與丈夫及兩名女兒到印第安納州水庫弗里曼湖（Lake Freeman）遊玩，由於當時天氣太炎熱，艾許莉中途開始出現脫水症狀，包括頭痛及暈眩，她於是上船在返回湖畔碼頭的20分鐘船程上，連續飲下4瓶水，合共約2公升水，更不斷向家人表示：「感覺喝再多的水都無法解渴」。

其後，艾許莉返回家中後突破然在車庫內暈倒，家人急急送她送往印第安納大學附設阿內特醫院治療。醫生表示，艾許莉腦部嚴重腫脹，一直昏迷，經急救仍不治，醫生判斷她因在短時間內攝取過量水份，出現低血納情況，死於「水中毒」。

艾許莉兄長米勒（Devon Miller）對妹妹離世感到難以置信，「她只是感到口渴，並在船上飲了4瓶水」，想不到會帶來致命後果。由於艾許莉生前已簽署器官捐贈同意書，其心、肝、腎及部份骨頭組織，將會捐給另外5人，遺愛人間。

「水中毒」是指人體一次過在短時間內大量補充水份，血液中鹽份會被大量稀釋，導致體內電解質失去平衡而出現低血鈉（hyponatremia）情況，可能導致昏迷、中樞系統損傷，嚴重會引致死亡。

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文章授權轉載自《香港01》

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