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BTS粉絲地鐵看直播「尖叫」引烏龍 南韓民眾恐慌：以為是隨機殺人

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓地鐵一聲尖叫引發恐慌，民眾誤以為是隨機攻擊事件緊張逃亡。示意圖/ingimage
南韓地鐵一聲尖叫引發恐慌，民眾誤以為是隨機攻擊事件緊張逃亡。示意圖/ingimage

南韓近日社會動盪不安，近一個月內傳出兩起隨機殺人案，不僅造成多人傷亡，更引發嚴重的模仿風潮。韓網社群平台流傳出多則即將在地鐵站犯罪的「殺人預告」，造成人心惶惶，當地政府立即投入大量警力加以防範，然而6日晚間首爾地鐵有民眾突然在地鐵上尖叫，多名乘客誤以為是傷人事件到處逃竄，7人因此受傷，事後發現是BTS（防彈少年團）粉絲在看偶像直播太激動才引發這場烏龍。

據韓媒《中央日報》報導，6日晚間當地警方陸續接獲報案，有民眾表示在首爾地鐵9號線的列車內有「異味」，也有民眾表示看到有人「持武器在製造騷亂」，許多民眾在逃跑的過程中受傷，車廂內到處都是留下的鞋子、包包等個人物品，場面十分混亂。

經調查後得知，6日傍晚男團BTS的成員SUGA辦完個人演唱會後開了直播，當時乘坐列車的旅客正在觀看，當看到SUGA露出手臂上的刺青後一時太激動，便在列車上放聲尖叫，同車乘客不了解情況誤以為又發生攻擊事件，導致許多乘客在驚慌逃跑中不慎摔倒，有7人因此受傷。事發不久，網上即出現「瓦斯洩漏」、「有人持有刀具」等的謠言在傳播。

而在此之前，南韓已在一個月內發生了兩起隨機殺人案，起初是7月21日，在首爾江南區新沙洞街頭發生隨機砍殺事件，造成1死3傷，而後在上禮拜8月3日，在京畿道城南市書峴地鐵站附近，有一男先是開車衝撞路人，隨後衝進百貨公司隨機砍人，造成1死13傷。此外，3日晚間網路上又流傳起多則殺人預告，造成南韓民眾人心恐慌。

對此，南韓警察廳國家搜查本部表示，截至6日中午12時，已在各地逮捕了共46名撰寫殺人預告的人，警察廳廳長尹熙根也在4日表示，「若發生使用武器的犯罪事件，我們將毫不猶豫地動用槍枝、電擊槍等的警察權力」，以此對涉嫌持有武器的人進行搜查，而針對網路上的殺人預告他也表示，將毫無例外地採取強烈行動。

首爾 隨機殺人事件 BTS

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