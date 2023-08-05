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NASA發「星際吶喊」 喚回旅行家2號探測器

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，在使用最大功率發射器發出「星際吶喊」校正天線定位後，已成功恢復與太空探測器「旅行家2號」所有聯繫。(美聯社)
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，在使用最大功率發射器發出「星際吶喊」校正天線定位後，已成功恢復與太空探測器「旅行家2號」所有聯繫。(美聯社)

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，在使用最大功率發射器發出「星際吶喊」校正天線定位後，已成功恢復與太空探測器「旅行家2號」所有聯繫。

法新社報導，旅行家2號（Voyager 2）於1977年發射升空，目的是為探索太陽系以外行星，並作為人類探測更廣大宇宙的指路明燈。目前旅行家2號位於距離地球超過199億公里的太空，已遠超出太陽系。

NASA於7月21日發送的一系列既定指令，誤將旅行家2號的天線角度偏移地球2度，損及旅行家2號傳送與接受訊號的能力並危及這項任務。原本情況預計至少要到10月15日才能解決，屆時旅行家2號預計將進行自動重新定向操作。

但NASA工程師們1日取得組成深太空通訊網（DeepSpace Network）的多個地球觀測站協助，偵測旅行家2號傳出俗稱「心跳」的載波（carrier wave），但這個信號依舊太過微弱，很難讀取到數據。

打造與操作旅行家2號的NASA噴射推進實驗室（JetPropulsion Laboratory）今天在更新消息中說，在不抱有期待下成功傳出指令，校正旅行家2號的方位。

旅行家企劃經理陶德（Suzanne Dodd）告訴法新社：「深太空通訊網使用最高功率發射器傳送指令（從坎培拉的據點發送100仟瓦的S波段通信鏈路），設定在天線經過的最佳狀態時發出，以最大限度提高這個太空船能接受指令的可能性。」

NASA噴射推進實驗室在聲明中說，這個所謂「星際吶喊」（interstellar shout）需花18.5個小時，才能以光速傳送到旅行家2號上，任務控制人員花37個小時，才知道指令是否發揮作用。

噴射推進實驗室又說，旅行家2號於美東時間8月4日零時29分開始傳送科學與遙測數據，「顯示旅行家2號正常運作，仍待在預計的軌道上」。

太空 NASA 太陽系

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