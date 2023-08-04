外星人打暗號？ 韋伯望遠鏡拍到「謎樣問號」天體

美國NASA（ National Aeronautics and Space Administration，美國國家航空暨太空總署）日前發布了一張韋伯望遠鏡新拍攝的太空影像，宇宙中的點點繁星令人歎為觀止，不過更令人驚訝的是，在這張照片的角落，其中一個星系的樣貌長的就像問號符號「？」，令人不禁好奇，宇宙中是否有什麼未知的存在在向我們傳遞訊息。

據《太陽報》（The Sun）報導，NASA於7月底發布了這張照片，不過這張照片其實是由ESA（European Space Agency，歐洲太空總署）的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）團隊拍攝，並於6月26日發布。

這張照片的主角是被稱為Herbig-Haro 46/47的星雲，該天體位於船帆座（Vela Constellation），距離地球1,470光年。而在Herbig-Haro 46/47星雲下方一個小角落處，被發現了一個外型像是問號「？」的天體，令人感到有趣且好奇。

巴爾的摩太空望遠鏡科學研究所（Space Telescope Science Institute, STScI）負責管理韋伯望遠鏡，該所內的天文學家推測，「宇宙問號」可能是兩個正在互相作用合併的星系，因重力互動而在視覺上形成扭曲的問號形狀。

專家表示，這是第一次看到這種特殊形狀的天體，韋伯望遠鏡拍下了許多更新、更遙遠的星系，因此也讓科學家有更多新事物要探索。

局部放大的照片，正中間的「問號」從黑暗的太空中清晰可見。圖片來源：SWNS / NASA、ESA、CSA。圖像處理：Joseph DePasquale (STScI)