快訊

開放陸客赴台自由行？陸網瘋傳相關消息 我移民署回應了

3分鐘連2起！台東地區晚間地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外星人打暗號？ 韋伯望遠鏡拍到「謎樣問號」天體

聯合新聞網／ 綜合報導
韋伯望遠鏡拍攝的這張以Herbig-Haro 46/47星雲為主體的照片，中間下方一個小角落處，有一個外型像「問號」符號的天體。圖／NASA
韋伯望遠鏡拍攝的這張以Herbig-Haro 46/47星雲為主體的照片，中間下方一個小角落處，有一個外型像「問號」符號的天體。圖／NASA

美國NASA（ National Aeronautics and Space Administration，美國國家航空暨太空總署）日前發布了一張韋伯望遠鏡新拍攝的太空影像，宇宙中的點點繁星令人歎為觀止，不過更令人驚訝的是，在這張照片的角落，其中一個星系的樣貌長的就像問號符號「？」，令人不禁好奇，宇宙中是否有什麼未知的存在在向我們傳遞訊息。

據《太陽報》（The Sun）報導，NASA於7月底發布了這張照片，不過這張照片其實是由ESA（European Space Agency，歐洲太空總署）的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）團隊拍攝，並於6月26日發布。

這張照片的主角是被稱為Herbig-Haro 46/47的星雲，該天體位於船帆座（Vela Constellation），距離地球1,470光年。而在Herbig-Haro 46/47星雲下方一個小角落處，被發現了一個外型像是問號「？」的天體，令人感到有趣且好奇。

巴爾的摩太空望遠鏡科學研究所（Space Telescope Science Institute, STScI）負責管理韋伯望遠鏡，該所內的天文學家推測，「宇宙問號」可能是兩個正在互相作用合併的星系，因重力互動而在視覺上形成扭曲的問號形狀。

專家表示，這是第一次看到這種特殊形狀的天體，韋伯望遠鏡拍下了許多更新、更遙遠的星系，因此也讓科學家有更多新事物要探索。

局部放大的照片，正中間的「問號」從黑暗的太空中清晰可見。圖片來源：SWNS / NASA、ESA、CSA。圖像處理：Joseph DePasquale (STScI)
局部放大的照片，正中間的「問號」從黑暗的太空中清晰可見。圖片來源：SWNS / NASA、ESA、CSA。圖像處理：Joseph DePasquale (STScI)

NASA 韋伯望遠鏡

延伸閱讀

上班沒事做還吃15萬元大餐 她曝住一線巨星家輕鬆月入近十萬

30歲兒賴家靠爸不肯自立 國外這爸苦惱求救：還是我搬走？

影／看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價53萬

第一次接吻嘴唇灼熱痛爆 他一問才知道對方「用這招」

相關新聞

備戰馬斯克？祖克柏後院放「八角格鬥籠」 引來太座不滿

Meta創辦人祖克柏在其Instagram的限時動態，貼上他與妻子普莉希拉・陳的WhatsApp交談內容截圖。

掛2公里長的布幕擋人 日本琵琶湖居民「看嘸免費花火大會」怒喊停辦

受疫情影響，日本各地「花火大會」大多暫停4年，重新施放吸引大批人潮，不過也發生爭議。滋賀縣的琵琶湖大花火大會，今年將在湖...

外星人打暗號？ 韋伯望遠鏡拍到「謎樣問號」天體

美國NASA（ National Aeronautics and Space Administration，美國國家航空暨太空總署）日前發布了一張韋伯望遠鏡新拍攝的太空影像，宇宙中的點點繁星令人歎為觀止，不過更令人驚訝的是，在這張照片的角落，其中一個星體的樣貌長的就像問號符號「？」，令人不禁好奇，宇宙中是否有什麼未知的存在在向我們傳遞訊息。

2,600光年外的宇宙絢爛！韋伯太空望遠鏡見證的恆星殞落

「見證恆星死亡前的最後絢爛。」美國太空總署（NASA）8月3日發布韋伯太空望遠鏡（JWST）傳回的最新照片，照片中以前所未有的清晰程度呈現距離地球約2,600光年遠的M57環狀星雲。該星雲是恆星邁入生命演化週期最後階段的產物，而韋伯望遠鏡所拍下的細緻結構，除了無比壯觀之外，科學界也能以此深入觀察、探索恆星生命的最後時刻——這也是太陽將在60億年之內，將迎來的相同命運。

洋人版浦島太郎？日本「和魂洋才」的明治歷史畫

日本畫家原田直次郎（1863-1899）在明治中葉展出《騎龍觀音》的時代背景中，這類將當地題材以西洋風格呈現的手法，其實不在少數，約1887年（明治20年）左右更有所謂的「歷史畫熱潮」（歴史画ブーム）。在帝國時期的發展歷史中，不管是在所謂西方媒材的「洋畫」還是東方媒材的「日本畫」，都有類似以日本歷史或傳奇故事主題的創作風潮，期許以「和魂洋才」的精神，摸索出日本美術的想像。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦