史前超級大鯨魚 創下最重動物紀錄

最重生物桂冠即將由藍鯨讓賢！近期科學家發現已滅絕的遠古鯨魚「巨像祕魯鯨」（Perucetus Colossus），根據其骨骼化石，估計體重最重能超過300公噸，遠超過目前最重的生物藍鯨。學者指出，研究後發現，該標本的脊椎「生長板」（長條狀骨骼的末端，負責骨骼的成長）尚未閉合，代表該祕魯鯨還有更大的可能性。

刷新最重生物紀錄

《CNN》報導，先前科學家在祕魯發現已滅絕的「巨像祕魯鯨」（Perucetus Colossus）化石，經研究後發現，該物種可能是有史以來最重的生物，更突破藍鯨有史以來最大動物的紀錄。

《國家地理》報導，當時從祕魯挖掘出13塊脊椎骨、4根肋骨與部分髖骨的化石，而這些骨骼結構相當緻密，與龐大的身軀形成對比，減輕生物身體的密度，這樣才能在海洋中順利浮沉，類似的構造也能在海牛身上找到，但卻未見於現存任何的鯨目動物。

古生物學者阿姆森表示，海洋哺乳動物通常都有比較多肌肉與脂肪，讓自己可以輕鬆漂浮於水面上，「所以利用現存還有類似構造的海洋生物，就能夠順利推動祕魯鯨的體重，推斷該化石標本的體重應落於93到397公噸」。

進食方式成謎團

他強調，但因為現在缺乏頭骨的資訊，所以無法推斷祕魯鯨的頭部構造，也很難得知它進食的方式。阿姆森說，這麼龐大的生物是必須要非常大量的食物，推測有祕魯鯨可能有「專門以植物為食」、「棲息於海面底部，專吃軟體與甲殼類動物」或「吃其他大型動物的屍體」。

生物學家比安努奇強調，會繼續探索發現祕魯鯨的地點，盼能找出更多化石，更有望解釋鯨類動物未解的謎團，例如該物種生存時，地表正在冷卻，是否當時就長出「鯨脂」的構造來保暖，值得繼續研究。

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