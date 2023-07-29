驚悚畫面曝光！親吻眼鏡蛇慘被「咬住鼻子」 印尼弄蛇人被毒死

印尼一名弄蛇人在表演親吻眼鏡蛇時，眼鏡蛇突然憤怒抬頭並狠狠咬住他鼻子，導致這名弄蛇人最終不幸身亡。

《8視界新聞網》根據《每日郵報》報導，20歲的穆尼爾（Abdul Munir）本月26日下午在印尼中爪哇省進行弄蛇表演。網傳影片可見，穆尼爾與眼睛蛇距離非常靠近，互相對望，但是在表演中，眼鏡蛇突然向他的臉撲來，咬住他的鼻子，將致命的毒液注入他的血液中。

當地警方表示，事件發生在大概下午4點45分，但當局在晚上7點20分才接到報案。警方透露，穆尼爾在被送去診所前就已頭暈倒地。他被送到診所時已經太遲，毒素已經讓他的主要器官癱瘓，最後宣告身亡。

警察局長斯瓦頓托補充說，「當受害者死亡時，他正被轉移到一家更大的醫院，這家醫院設備更齊全，可以處理眼鏡蛇咬傷的情況。」

警方表示，穆尼爾和幾個朋友到不同村莊進行弄蛇表演賺錢。「我們已經建議大家不要繼續進行這種活動，因為這太危險了。」

眼鏡蛇是世界上最致命的蛇種之一，其蛇毒會攻擊人類的神經系統，導致癱瘓、呼吸衰竭和死亡。不過眼鏡蛇有時也會「乾咬」，也就是它們只為警告入侵者，不會釋放毒液。

Demi rezeki halal dan sesuap nasi....



Penjinak ular mati dipatuk tedung semasa persembahan



JAKARTA – Seorang penjinak ular bernama Abdul Munir mati dipatuk ular tedung pada hidungnya di wilayah Jawa Tengah dalam kejadian pada Selasa lalu, lapor portal berita… pic.twitter.com/K2hTDdQnDZ — MYNEWSHUB (@mynewshub) 2023年7月28日

文章授權轉載自「8視界新聞網」