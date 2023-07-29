快訊

開業19年！ 人氣甜點「亞尼克夢想村」熄燈

對流雲系發展旺盛 11縣市豪大雨持續至深夜

零元蹭飯！一票大學生湧入店家 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚悚畫面曝光！親吻眼鏡蛇慘被「咬住鼻子」 印尼弄蛇人被毒死

8視界／ 8視界
印尼弄蛇人表演親吻眼鏡蛇時被咬慘死。示意圖／ingimage
印尼弄蛇人表演親吻眼鏡蛇時被咬慘死。示意圖／ingimage

印尼一名弄蛇人在表演親吻眼鏡蛇時，眼鏡蛇突然憤怒抬頭並狠狠咬住他鼻子，導致這名弄蛇人最終不幸身亡。

《8視界新聞網》根據《每日郵報》報導，20歲的穆尼爾（Abdul Munir）本月26日下午在印尼中爪哇省進行弄蛇表演。網傳影片可見，穆尼爾與眼睛蛇距離非常靠近，互相對望，但是在表演中，眼鏡蛇突然向他的臉撲來，咬住他的鼻子，將致命的毒液注入他的血液中。

當地警方表示，事件發生在大概下午4點45分，但當局在晚上7點20分才接到報案。警方透露，穆尼爾在被送去診所前就已頭暈倒地。他被送到診所時已經太遲，毒素已經讓他的主要器官癱瘓，最後宣告身亡。

警察局長斯瓦頓托補充說，「當受害者死亡時，他正被轉移到一家更大的醫院，這家醫院設備更齊全，可以處理眼鏡蛇咬傷的情況。」

警方表示，穆尼爾和幾個朋友到不同村莊進行弄蛇表演賺錢。「我們已經建議大家不要繼續進行這種活動，因為這太危險了。」

眼鏡蛇是世界上最致命的蛇種之一，其蛇毒會攻擊人類的神經系統，導致癱瘓、呼吸衰竭和死亡。不過眼鏡蛇有時也會「乾咬」，也就是它們只為警告入侵者，不會釋放毒液。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

印尼 眼鏡蛇

延伸閱讀

5年被逮11次！女囚甜美笑容讓粉絲心動 獲封「混沌之后」爆紅

不可以色色？書讀到一半突收Apple Watch「1警訊」 櫻花妹超害羞

住新加坡飯店帶「這1物」進房險遭罰款 房客收警告哭：萬萬沒想到

把星巴克當免費公廁？日本分店祭「1策略」對付 廁所門裝密碼鎖

相關新聞

小孩玩耍見藏屍行李箱！加密貨幣百萬富翁遭分屍 生前詭異貼文曝光

加密貨幣百萬富翁在阿根廷慘遭殺害分屍，一群小孩玩耍時發現藏屍的行李箱...

驚悚畫面曝光！親吻眼鏡蛇慘被「咬住鼻子」 印尼弄蛇人被毒死

印尼一名弄蛇人在表演親吻眼鏡蛇時，眼鏡蛇突然憤怒抬頭並狠狠咬住他鼻子，導致這名弄蛇人最終不幸身亡...

英國雲霄飛車故障！乘客「平躺」卡22公尺半空狂等45分鐘

位在英國濱海紹森德（Southend-on-Sea）冒險島遊樂園（Adventure Island）的一輛雲霄飛車，在當...

長期毆打挨餓！24歲女傭死前只剩24公斤 邪惡母女虐傭致死遭重判

新加坡發生駭人虐傭案！一對母女長期殘暴對待24歲緬甸籍女傭，包括對她拳打腳踢、扯頭髮、不給飯吃，令她猶如活在地獄14個月，最終更被擊傷腦部死亡，離世前「皮包骨」體重僅剩24公斤（53磅）。母女兩人因過失殺人、蓄意傷人及虐待等罪，被判入獄14年及30年。

重見天日！瑞士冰川融化 驚現失蹤37年的登山客遺骸

一名德國籍登山客1986年在瑞士馬特洪山（Matterhorn Mountain）附近冰川健行時失蹤，如今隨著冰川融化，...

人類冬眠延壽不是夢？ 西伯利亞線蟲「睡」快5萬年覺醒

由俄羅斯和德國等國學者組成的研究團隊，27日在美國的國際網路科學雜誌「公共科學圖書館遺傳學期刊」（PLOS Geneti...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦