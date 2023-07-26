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熱浪席捲北半球 科學家：本月是人類史上最熱

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
希臘雅典有孩童於熱浪期間在尼亞科斯基金會文化中心的噴泉玩水。（美聯社）
希臘雅典有孩童於熱浪期間在尼亞科斯基金會文化中心的噴泉玩水。（美聯社）

一項新研究發現，七月席捲全球的強烈熱浪到處都是氣候變遷的特徵。如果沒有空氣中的暖化氣體持續累積，美國西南部與歐洲南部的致命酷暑就不可能發生。

根據廿五日發布的研究，這些異常的強烈熱浪正變得更加普遍，同時發現基本上來自燃燒煤炭、石油與天然氣的溫室氣體增加使得出現在中國大陸的另一場熱浪可能性增加了五十倍，有可能每五年左右發生一次。

受到二氧化碳與其他氣體的升溫，停滯不動的大氣也使歐洲的熱浪更熱上攝氏二點五度、美國與墨西哥變暖攝氏二度，中國大陸則上升了攝氏一度。

數位氣候科學家運用樹木年輪跟其他氣溫紀錄的替代品，稱七月的熱度可能是地球大約十二萬年來最熱的時期，同時無疑是人類文明最熱的時間。

研究主要作者、倫敦帝國學院氣候科學家撒迦利亞表示，「如果沒有氣候變遷，這樣的事件幾乎絕不會發生」，並稱如果沒有一八○○年代中期開始的熱度增加，歐洲與北美的熱浪「實際上不可能」。另外，統計上來看，如果沒有全球暖化，中國大陸的熱浪也有可能會出現。

進行這些研究的「世界氣候歸因組織」（ＷＷＡ）國際科學家志願團隊領導人、倫敦帝國學院氣候科學家奧托表示，自從出現工業化規模燃燒以來，全球已變暖攝氏一點二度，因此「在如今的氣候，它們並不罕見，氣候變遷的作用絕對是壓倒性」。

不過，即使是在這個程度，氣候也並非穩定。奧托指出，如果再暖化個零點幾度，七月的熱度將變得甚至更常見。研究還指出，在目前氣候下，西班牙、義大利、希臘與部分巴爾幹半島國家的高溫可能每十年就會再發生一次。

熱浪 暖化

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