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皇后樂團救地球？ 吉他手監控隕石動向

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
皇后樂團吉他手梅伊近日將出版世界首份小行星的3D攝影觀測集。（Photo from Brian May FB）
皇后樂團吉他手梅伊近日將出版世界首份小行星的3D攝影觀測集。（Photo from Brian May FB）

有樂手在彈吉他之餘，還能從事宇宙研究？皇后樂團吉他手梅伊近日將與亞利桑那大學的研究團隊合作，出版有關近地小行星「貝努」的3D立體觀測圖，由於該行星有機會撞上地球，因此持續被NASA列為觀察對象。梅伊本身具有天體物理學博士學位，在經營樂團之餘，還能斜槓從事天文研究。

吉他手兼天文學家

根據科普媒體《GIZMODO》報導，梅伊近日將與亞利桑那大學行星學教授蘿瑞塔的研究團隊合作，發表有關於小行星「貝努」的3D立體觀測圖等觀察資料。這個計畫是NASA與亞利桑那大學合作，在2018年觀測到「貝努」所延伸出的，NASA還曾派遣太空船登陸貝努進行採樣，該船將於今年9月駛回地球。

衛報》提到，梅伊利用過去幫皇后樂團拍3D照片的技術，處理「貝努」的影像。此報告將於近日出版，書中將會有120張插圖、50張地圖與80張貝努的立體影像。另外，研究團隊甚至討論將其中幾張3D影像分享給倫敦自然歷史博物館，預計將在7月31日展出。

小行星觀測里程碑

這將會是世界第一本記錄小行星立體狀況的天文書。小行星「貝努」重達8500萬噸，目前距離地球約8300萬公里，但根據NASA評估貝努是有機會撞到地球的，因此NASA本身透過「近地物體監測中心」進行觀測外，也與學界合作分析小行星的組成與潛在威脅。

梅伊除了是皇后樂團的吉他手外，他在2007年於英國帝國理工學院取得天體物理學博士學位，他的博士論文證實黃道雲的運行方向和行星繞行太陽的方向相同，梅伊也在博士論文致謝中感謝皇后樂團，還有他與樂團1983年在南美洲巡演時，處理了一批紅外線天文衛星的資料，讓他對宇宙星雲有更多的認識。

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梅伊 樂團 NASA

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