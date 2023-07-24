氣候抗議行動 日漸火爆

隨著全球天氣愈來愈熱，氣候抗議人士的行動也愈來愈火爆，以傳遞訴求，但其中一些不分青紅皂白的作法已踰越法令，不僅無法爭取認同，還可能引起公憤。學者形容這類行為為「抗議人士的困境」。

華爾街日報（WSJ）報導，本月稍早，幾名氣候抗議人士在夜色掩護下到西班牙南部的高爾夫球場，拍攝把水泥倒入洞中的畫面。在乾旱氣候下，這些高爾夫球場是惡名昭彰的吃水怪獸。一些抗議者在上面種植鮮花和蔬菜，其他人則拉開標語，上面寫著「為氣候正義，關閉高爾夫球場」或「水是共同利益」。

經過多年的請願和集會，愈來愈多的氣候活動人士開始採取了激烈的行動，希望傳達訊息表示，隨著今夏氣溫攀升至歷史新高，政府需採取更多的措施減少碳排放。

但有時一些冒進的舉動藐視法律或引發安全疑慮，使許多人面臨牢獄之災。在英格蘭，抗議人士跳進球場或向球桌丟擲紙屑或粉末，干擾溫布頓網球賽和司諾克世界撞球錦標賽等賽事。今年稍早，瑞典環保少女童貝里因抗議德國一座煤礦而被拘留。