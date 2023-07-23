電動滑板車亂象叢生 義大利地方政府宣布禁騎

義大利基礎設施和交通部主導的「新公路法規」將規範電動腳踏車和滑板車使用者，包括須購買保險和戴安全帽，預計年底生效。伊斯契亞島市府為遏止相關意外頻傳，搶先宣布禁止民眾在限定區域騎乘電動自行車和踏板車。

義大利伊斯契亞島（Ischia Island）是拿坡里的一個城鎮，屬拿坡里的一個外島，與拿坡里中間隔著約30公里的拿波里灣，是知名觀光勝地。

「安莎通訊社」（ANSA）23日報導，伊斯契亞島市長費蘭迪諾（Enzo Ferrandino）不滿島上電動腳踏車和電動滑板車造成的危險，認為必須加以監管，以確保遊客和伊斯契亞島居民的權益。

報導指出，過去幾天，伊斯契亞島警察已查獲20件因不當使用電動腳踏車而發生的意外事件，這些案例讓費蘭迪諾決定制止電動腳踏車和電動滑板車在交通限制區呼嘯而過的亂象。

費蘭迪諾表示：「我們希望支援使用無內燃機的交通工具，但必須對這些交通工具進行監管以保護公共安全。過度使用電動腳踏車和電動滑板車對行人來說是一種危險，也扭曲交通限制區的用意，限制區內的區域是必須保持寧靜的綠洲。」

此外，費蘭迪諾於今年6月底通過一項更為嚴格的法令，除在交通限制區內禁止電動滑板車和懸浮滑板外，也禁止電動溜冰鞋與電動腳踏車在交通限制區內的廣場和街道被使用。

費蘭迪諾說：「我們希望確保居民和選擇在我們城市度假的客人度過一個寧靜的夏季，他們值得我們盡一切努力確保伊斯契亞島仍然是一片寧靜的綠洲。」

義大利雜誌Wired 6月時曾報導，除伊斯契亞島外，基礎設施和交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）6月時也宣布實施「新公路法規」，將對電動腳踏車和電動滑板車加以限制，包括要求使用者購買保險和強制戴安全帽，新法預計今年底生效，不遵守規範的民眾將受到嚴厲處罰。

不過，「新公路法規」還未上路就遭到全國自行車和摩托車配件協會（Confindustria Ancma）強烈關注。該協會在網站上發布說明，反對新法對自行車的規範。

協會指出，「新公路法規」將使義大利成為歐洲唯一引入自行車強制保險、車牌、配戴安全帽和轉向信號燈的國家，可能會阻礙整個義大利使用自行車。此外，不僅是公民，新法也會影響越來越多的外國遊客，許多遊客選擇使用電動腳踏車和電動滑板車遊覽義大利。

新聞媒體Tag24報導，基礎設施和交通副部長比格納米（Galeazzo Bignami）表示，有鑑於減少污染等許多優點，電動滑板車目前在城市中經常被使用，方便停車和移動。然而，安全仍然是主要問題，特別是在許多義大利城市，這些城市還沒有足夠的自行車道網路，使用電動腳踏車和電動滑板車是危險的。

比格納米說，另一個不容小覷的問題與安全帽有關。大多數騎乘電動腳踏車和電動滑板車的民眾在行駛過程中未使用任何類型的保護器具，沒有戴安全帽，時速高達25公里，有時在下坡路段甚至高達30至35公里，非常危險。