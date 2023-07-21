京都動畫縱火案滿四年！倖存者悲痛死者多年輕人「才剛結婚生子」

2019年7月18日發生的「京都動畫縱火案」，至今已經過了四年。儘管如此，這起悲劇帶給大眾的衝擊，以及當事人的內心創傷，仍然難以抹滅。近來日本媒體「文春Online」就多角度彙整，記錄犯人及受害者的側寫，回顧這起巨大悲劇。

犯案者青葉真司宣稱，自己是因為小說投稿作品，遭到京都動畫公司剽竊，才會痛下殺手。曾和他一起服監的獄友描述，青葉本人個性陰暗，平時在吃完晚餐時，會以要寫小說的名義跟獄警要紙，但寫了什麼內容不得而知。在他的家中，則發現有許多稿紙，以及像是「吹響吧！上低音號」等京都動畫作品的相關書籍等。

無論如何，青葉的行為確實奪走了許多創作者的性命。一位曾參與過「螢火蟲之墓」、「阿基拉」等大作，名為上下益治的動畫師，過去就讀東京設計師學院。據同學描述，他是位個性溫和的人，但擁有能夠快速畫出人物的高超技巧。成為業界知名動畫師的他，本來也有正在執導的作品，卻不幸在悲劇中喪生。

這起縱火案造成36人死亡，當時有一位員工逃難時，從二樓一躍而下，幸運保住一條命。他悲憤地向媒體表示，由於他們在製作給年輕人看的作品，因此組內有不少人也很年輕，還有才剛結婚、生子的人。儘管他自己得救，卻看到很多比他年輕的靈魂消逝，讓他也高興不起來。希望犯人能在法治國家，得到應有的處分。