麥克雞塊太燙…女童大腿慘遭「二度燒傷」 麥當勞判賠近2500萬

美國麥當勞因高溫雞塊導致女童大腿二度燒傷，被佛羅里達州陪審團判處賠償女童一家80萬美元（約新台幣2484萬元）。

《8視界新聞網》根據《紐約郵報》報導，如今八歲的女童奧莉亞（Olivia Caraballo）於4年前，跟隨母親到當地一家麥當勞得來速（drive-thru）點餐。

母親為她點了一份六塊雞塊的兒童套餐，之後將套餐交給坐在後座的女童，女童將套餐放在兩腿之間，約兩分鐘后大腿便燒傷。

女童的父母在2019年起訴麥當勞和特許經營商Upchurch Foods，他們認為速食店員工沒有提醒高溫食品所帶來的危險，也未適度訓練員工，並以超出所需溫度來烹煮食物。

女童家長稱雞塊溫度為200度，不過麥當勞律師辯稱雞塊的溫度不超過160度，使用高溫烹煮是為了避免沙門氏菌中毒，而雞塊也不是用來壓在人肉上超過兩分鐘。

在經過兩個小時的審議后，陪審團認為特許經營商須為疏忽和沒有警告顧客有關風險負責，美國麥當勞則需為未能提供安全處理食品的指引負上責任。 不過，陪審團並不認為麥當勞在燒傷事件中存在過失。

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