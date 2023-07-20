快訊

韓國羽賽／花不到半小時 戴資穎退大馬小將挺進8強

裝冷氣疑失手墜17樓砸死人 工人涉過失致死、「他」恐也難逃刑責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥克雞塊太燙…女童大腿慘遭「二度燒傷」 麥當勞判賠近2500萬

8視界／ 8視界
一名女童在4年前，跟媽媽到一家麥當勞得來速點餐。當時媽媽為她點了一份六塊雞塊的兒童套餐，女童將套餐放在兩腿之間，約兩分鐘后大腿便燒傷。路透
一名女童在4年前，跟媽媽到一家麥當勞得來速點餐。當時媽媽為她點了一份六塊雞塊的兒童套餐，女童將套餐放在兩腿之間，約兩分鐘后大腿便燒傷。路透

美國麥當勞因高溫雞塊導致女童大腿二度燒傷，被佛羅里達州陪審團判處賠償女童一家80萬美元（約新台幣2484萬元）。

《8視界新聞網》根據《紐約郵報》報導，如今八歲的女童奧莉亞（Olivia Caraballo）於4年前，跟隨母親到當地一家麥當勞得來速（drive-thru）點餐。

母親為她點了一份六塊雞塊的兒童套餐，之後將套餐交給坐在後座的女童，女童將套餐放在兩腿之間，約兩分鐘后大腿便燒傷。

女童的父母在2019年起訴麥當勞和特許經營商Upchurch Foods，他們認為速食店員工沒有提醒高溫食品所帶來的危險，也未適度訓練員工，並以超出所需溫度來烹煮食物。

女童家長稱雞塊溫度為200度，不過麥當勞律師辯稱雞塊的溫度不超過160度，使用高溫烹煮是為了避免沙門氏菌中毒，而雞塊也不是用來壓在人肉上超過兩分鐘。

在經過兩個小時的審議后，陪審團認為特許經營商須為疏忽和沒有警告顧客有關風險負責，美國麥當勞則需為未能提供安全處理食品的指引負上責任。 不過，陪審團並不認為麥當勞在燒傷事件中存在過失。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

麥當勞 套餐 美國 速食

延伸閱讀

快樂兒童餐不快樂了…控4歲女兒遭雞塊燙傷變醜 佛羅里達夫婦告麥當勞

連偷3次！台女橫掃日本無人店餃子 店家看監視器傻眼：好大膽

離奇！公路上卡車輪胎突脫落 18歲正妹遭砸中慘死

母帶小二生爬富士山「胸痛嘔吐」險遇難！網怒轟：別小看高山

相關新聞

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒，印度總理莫迪今天斥責這是「印度之恥」，誓...

麥克雞塊太燙…女童大腿慘遭「二度燒傷」 麥當勞判賠近2500萬

美國麥當勞因高溫雞塊導致女童大腿二度燒傷，被佛羅里達州陪審團判處賠償女童一家80萬美元（約新台幣2484萬元）。

白矮星「一面氫一面氦」 天文學家首見雙面孤星

英國「衛報」（The Guardian）報導，天文學家發現一顆雙面恆星，這顆白矮星一面看似幾乎全由氫組成，另一面由氦構成...

這題數學題問倒一票人「哪個正方形面積最大？」 參賽者僅有25%人答對

英國益智節目《1%俱樂部》（1% Club）與以往的機智問答節目不同的地方在於，這檔節目號稱只有1%參賽者可以闖關成功。近日，其中一題「哪個正方形面積最大？」讓許多網友感到相當棘手，最終也只有25%的人解開謎底。

地球最熱7月 美中暑者躺加冰屍袋降溫

要命的熱浪接連來襲，正在破壞美國、歐洲和亞洲大部分地區人們的日常生活。由於海洋變暖、濕度達到空前水平，地球迎來有紀錄以來...

哈梅婚姻觸礁？傳先分開一陣子

外媒18日披露，歷經一連串輿論壓力、事業失敗、與英國王室公開衝突後，哈利王子與妻子梅根已筋疲力盡，婚姻陷入危機，兩人決定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦