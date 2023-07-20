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母帶小二生爬富士山「胸痛嘔吐」險遇難！網怒轟：別小看高山

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本媽媽帶小孩爬富士山遇到身體不適，遭網友痛批行為太魯莽。富士山示意圖。圖片來源／ingimage
一位日本媽媽帶小孩爬富士山遇到身體不適，遭網友痛批行為太魯莽。富士山示意圖。圖片來源／ingimage

爬山看似是健康的運動，不過山區環境非常特殊，如果沒有做好準備就貿然登山，可能會引發意外。最近日本有位媽媽，因為帶著幼兒爬富士山，結果因為孩子身體出問題而必須求援，引發網友們的批判。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，17日早上七點5分，一位媽媽撥打緊急電話聯絡靜岡縣富士宮市消防本部，表示自己正帶著國一的女兒和小二的兒子，在沿著富士宮路線爬富士山，人在標高2780公尺處附近。但跟著她一起來爬山的兒子，卻發生胸口疼痛、嘔吐的狀況，因此急忙求援。

接獲通報後，警方馬上派出四位山岳遭難救助隊員，在9點40分和這位母親會合，並研判兒子應該是有高山症的狀況。在協助急救、運送一段距離後，因為孩子身體狀況已經恢復，於是結束了救難行動。

富士山相關單位指出，過去雖然曾有5歲幼兒登山的案例，甚至有東京的幼稚園，還把爬富士山列為學校行程。但整體來說，爬富士山存在著一定風險，不適合心肺機能還沒發展完全的孩子。且要花那麼久的時間爬山，小孩子也受不了，建議還是等高年級以上時再爬較妥。

很多網友也認為「這也太危險」、「感覺要中學以上才合適」、「明明不久前才有親子登山的意外」、「為什麼才五歲就敢帶去富士山啊」、「可能是電視每年都播幼稚園把爬富士山當畢旅的節目吧」、「第一次爬山就選富士山？太魯莽了」、「不要太小看山了，不只是富士山」、「那個孩子之後搞不好就不爬山了」。

日本 富士山

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