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國旗飄揚奧地利 張小月為中正國中管樂團加油

聯合新聞網／ 台北訊
教堂音樂會在擁有三百年歷史的Pfarrkirche 教區教堂舉行。圖／家長後援會提供
教堂音樂會在擁有三百年歷史的Pfarrkirche 教區教堂舉行。圖／家長後援會提供

中華民國駐奧地利代表處大使張小月，攜國旗親臨史萊德明(Schladming)小鎮的戶外音樂會，觀賞北市中正國中管樂團表演，張大使表示即使車程再遠，也要幫來自台灣的學生加油打氣，全團在異鄉看見國旗分外親切，家長後援會會長亦回贈台灣名產以及獨有聯合報生日報。

張大使認為學生們很幸福能有機會到奧地利演出與各國交流，也回憶起自己高中時期學豎笛的快樂時光。她說，「阿美族民幻想曲」將台灣原住民在地風格展現於觀眾面前非常讓人驚豔。張小月在收到聯合知識庫產製獨特的生日報禮物後，感慨世界最古老報紙維也納日報日前停刊，她稱讚聯合報系還堅持數位化之路，盡心保存台灣重要社會資產。

名指揮家鄒基華表示，中正管樂團員進學校之前七成是零基礎，成團後訓練一年十個月能夠受邀於中歐管樂節演出，他感到非常榮幸，現場民眾好奇詢問這群國中生如何能有這麼專業的水準，並嘖嘖稱奇直說是不可能任務。

壓軸的教堂音樂會在有三百年歷史的Pfarrkirche 教區教堂舉行，表演團體均由主席親自精選，中正管樂樂聲迴響神聖的殿堂中，有在地居民表示連續追三場表演到這裡，也有來自大陸深圳團體觀摩，團長表示是他聽過台灣團體中最棒的。安可曲Tokyo Ska! In brass帶動現場活潑氣氛，民眾紛紛起立鼓掌。

駐奧地利代表處張小月大使攜國旗親臨史萊德明(Schladming)小鎮的戶外音樂會為表演同學加油打氣。圖／家長後援會提供
駐奧地利代表處張小月大使攜國旗親臨史萊德明(Schladming)小鎮的戶外音樂會為表演同學加油打氣。圖／家長後援會提供

音樂會 張小月 奧地利

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