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北海道飯店驚見斷頭男屍！生前愛穿女裝 剛跑完派對就被殺

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道最近發生一起無頭男屍命案。圖擷自youtube
北海道最近發生一起無頭男屍命案。圖擷自youtube

日本近來發生一起兇殺案件。一位居住在北海道的62歲男性浦仁志，2日被發現陳屍在一間飯店浴室中，且頭部已被砍斷。由於房間內沒有其他血跡，因此被認為行兇現場，應該就在浴室裡頭，且可能是熟人犯的案。

根據日本媒體「文春Online」報導，被害者平時在內裝建材工廠上班，已婚並有兩位兒子。雖然鮮少對外交流，但為人客氣，沒聽說過什麼糾紛。比較特別的，是他有穿著女裝的癖好，特別喜歡扮成漂亮的女性，且據說扮女裝的品質很高，不過性向上還是喜歡女性。

浦仁志在被殺害前不久，曾以穿著女裝的姿態，參加在飯店附近舉辦的派對活動。就在活動結束後，他與一位神秘的X人物會合，並一起進入飯店。然而X在凌晨2點就離開，但直到半天後的下午三點，被害者都沒有辦理退房手續。於是飯店人員前往房間察看，才發現被害者的屍體。

案發現場沒有太多打鬥痕跡，也沒有遺留像是凶器的刀刃。警方研判，這起事件應該是熟人所為，由於犯案手法太過獵奇，使得北海道罕見出動大批警力進行搜查，期盼能早日將罪犯逮捕歸案。

北海道 殺人 分屍案

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