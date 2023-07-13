快訊

「全球沒人像民進黨糟蹋軍公教」 林水吉：挺侯友宜合理年改

藍營苦勸韓冰選中正萬華立委 北市黨部主委曝LINE聯繫結果

112分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填

聽新聞
test
0:00 / 0:00

億萬富翁爸葬生泰坦號 繼子嗨炫百萬遺產還喊「想揪妹約炮」引眾怒

聯合新聞網／ 綜合報導
英國億萬富豪哈丁（左）是「泰坦號」內爆事故的罹難者，但他的繼子薩斯（右）卻頻頻在網上惹議。圖／IG ＠actionaviationchairman、IG ＠audioguy182
英國億萬富豪哈丁（左）是「泰坦號」內爆事故的罹難者，但他的繼子薩斯（右）卻頻頻在網上惹議。圖／IG ＠actionaviationchairman、IG ＠audioguy182

探索知名沉船鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan），於6月發生內爆事故，導致5名乘員身亡，包括58歲的英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）。熱愛探索與冒險的哈丁（Hamish Harding）盛名在外，不過他的繼子薩斯（Brian Szasz）卻頻頻惹議，不僅在哈丁失蹤期間和火辣女模調情、爽看演唱會；近日又在推特發文表示，自己繼承了數百萬美元的遺產，卻找不到「一夜情」的對象，誇張行徑遭網友撻伐後還回嗆「我繼承的遺產比你一輩子賺到的還多」。

綜合外媒報導，「泰坦號」於下水後失聯，英國富豪哈丁也是搭乘這座潛水器的一員，但在繼父生死未卜之際，薩斯卻曬出自己在演唱會狂歡的照片，同時還在網上和一位OnlyFans女模調情示愛，誇張行徑引來不少網友撻伐，薩斯為了滅火，只好將惹議貼文刪除。

日前薩斯的奇葩言論又再度被炎上，根據《Daily Mail》報導，薩斯在一則現已刪除的推文表示，自己雖然繼承了數百萬美元遺產，卻仍找不到一夜情的對象，見此，一位網友怒批：「你能繼承多少遺產？超過0美元都嫌太多」，薩斯竟囂張回嗆：「我繼承的遺產比你一輩子賺到的還多」，引來更多人群起圍攻。

目前薩斯能繼承多少遺產仍是未知數，不過有權繼承哈丁遺產的人，包含哈丁的妻子琳達（Linda）、薩斯的繼兄弟羅里（Rory）和賈爾斯（Giles）、以及薩斯的親妹妹勞倫（Lauren）。

鐵達尼號 潛水器

延伸閱讀

泰坦號碎片打撈上岸：發現疑似人類遺骸...安全監管責任誰管？

找到了！美海岸警衛隊：鐵達尼觀光潛水器泰坦號尋獲「疑似人體殘骸」

巴裔富商19歲兒帶魔術方塊上泰坦號 原要在3700公尺海底打破世界紀錄

花777萬生死自負…意外？人禍？鐵達尼號探險潛水器事故有跡可尋

相關新聞

酸日本的瓶裝水有「福島的味道」！南韓YTR被炎上 連自家人都不挺

日本欲將福島第一核電廠的「核處理水」排放入海，國際原子能總署（IAEA）4日表示，廢水排放對環境影響微乎其微，但鄰國仍對此感到憂心與不滿，連日本當地漁民也存有疑慮。福島核廢水議題延燒，不料南韓YouTuber卻在傷口上灑鹽...

義大利法官判「只摸10秒不算性騷擾」 民眾怒拍「越界短片」報復

若被侵犯不到十秒，是否算性騷擾？《8視界新聞網》根據英國廣播公司報導，義大利羅馬法官近日作出一項判決，由於被告撫摸受害人只有短短幾秒，因此不構成性騷擾罪名...

億萬富翁爸葬生泰坦號 繼子嗨炫百萬遺產還喊「想揪妹約炮」引眾怒

探索知名沉船鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan），於6月發生內爆事故，導致5名乘員身亡，包括58歲的英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）。熱愛探索與冒險的哈丁盛名在外，不過他的繼子薩斯（Brian Szasz）卻頻頻惹議…

新加坡交通部長涉貪污調查 恐衝擊下屆國會大選

新加坡被視為全球最清廉的國家之一，昨天卻傳出交通部長易華仁涉及一項貪污調查。觀察家分析，這起事件重創人民行動黨及政府聲望...

峇里島2024年起開徵旅遊稅 用於文化保存

印尼政府今天宣布，旅遊勝地峇里島明年起將向入境遊客徵收每人15萬印尼盾（約10美元、新台幣310元）的旅遊稅，用於文化保...

泰國新國會選總理 唯一候選人皮塔當選變數大

泰國新國會今天將選出新一任泰國總理。前進黨黨魁皮塔是唯一的總理候選人，但支持皮塔的眾議員人數離確定當選的席次仍有距離，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦