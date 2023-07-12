最糟搭訕！旅客演情境劇讓空姐傻眼 聽見「這1句」拳頭硬了

有些人搭飛機時會嘗試搭訕空姐，國外兩名男性前空服員便回憶曾目睹的搭訕場面，表示有些招數真的「慘不忍睹」。

據《每日快報》報導，國外兩名男性前空服員里奇和安德魯分享過去工作時，曾目睹過的離譜場面。里奇和安德魯稱他們執勤時，看過各種怪象，包括人們在機上喝醉、擾亂秩序，甚至是吵著要加入「高空性愛俱樂部（Mile High Club）」。

回憶曾直擊的搭訕場景，哪些最令人震驚？里奇和安德魯表示，曾有空姐詢問乘客想喝什麼飲品的時候，對方大膽地回答「妳，加冰」。還有乘客在拿到空姐給的小點心的時候，說出「哇，你們看看，我從迷人的女士手中拿到了零食啊」。

另外，還曾有乘客將電話號碼寫在一張紙上，然後假裝紙條是地板上的垃圾，藉此讓空姐拿到他的電話號碼。但和這些令人起雞皮疙瘩的搭訕怪招相比，乘客針對機組人員的暴力、粗魯行徑，更讓他們無法忍受。里奇和安德魯指出，有一名乘客想喝啤酒未果，竟辱罵空服員，「你是個薪水過高的自動販賣機」。

除此之外，里奇和安德魯也曾目睹乘客只因為座位上方行李置物櫃的空間不足，直接將行李扔向空服員；還有乘客為了能拿到更多零食，拉扯空姐的馬尾辮，以引起她的注意。

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