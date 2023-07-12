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歐去年熱死6萬人 年長女性居多

聯合報／ 記者張聲肇、編譯陳曉慈／綜合報導
歐洲籠罩在熱浪下，民眾飽受蒸烤之苦。圖為一位女性在西班牙首都馬德里街頭揮扇驅暑。美聯社
歐洲籠罩在熱浪下，民眾飽受蒸烤之苦。圖為一位女性在西班牙首都馬德里街頭揮扇驅暑。美聯社

「自然醫學雜誌」十日刊登的一份研究指出，去年歐洲熱浪至少奪走六點一萬人命，其中老人、女性和地中海國家人口居多， 凸顯全球暖化衝擊人類健康，政府如何預防，成為重中之重的問題。

研究指出，據歐洲卅五國官方統計，去年五月底至九月初，各國死亡人數比過去卅年的平均數字要高得多，且遭高溫奪命的多為八十歲以上年長女性。此外，歐洲去年夏季最熱的義大利、西班牙、葡萄牙等地中海國家，死亡率也居冠。

研究指出，去年夏季法國每百萬人死於高溫相關原因的有七十三人，西班牙二三七人，義大利二九五人。研究主要作者、巴塞隆納全球健康研究所研究員巴耶斯岱指出，法國表現優於鄰國，可能因為從二○○三年的經驗學到了教訓。

法國二○○三年遭逢意外嚴重熱浪，一點五萬人遭高溫奪命，政府隨後設立了嚴密的熱浪監視系統，並持續提醒民眾避暑、多喝水、避免喝酒。

研究團隊預估，若無妥善預防措施，二○三○年前每年夏季平均熱死人數將逾六點八萬人，二○四○年前將增為九點四萬人，到本世紀中將升至十二萬人。

德國羅伯特科赫研究所專家海登指出，不少遭高溫奪命的死者原本就患有心血管疾病等宿疾，即使遭熱死也不會列入高溫死亡，高溫致死人數因此往往難以精確統計。海登表示，某些年齡層在高溫期間的死亡人數比平時高出百分之卅。

高溫 義大利

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