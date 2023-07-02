多倫多創新科技展 19家台灣廠商合組科技台灣館

為協助台加新創科技產業擴大合作，外交部和外貿協會攜手，首度以科技台灣國家館形式，將19家台灣頂尖廠商帶到多倫多，參加於6月27日至29日舉行「創新科技展」（Collision 2023），開拓台加合作契機。

雙方業界及政府經貿投資部門表示，此次參展對台加新創產業交流合作提供極佳平台，增加台灣產業在加拿大的能見度，也有助業者鏈結雙邊及多邊商機。

駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲27日參加台灣館開幕剪綵儀式時指出，台灣在半導體、精密機械、電動車、潔淨能源等尖端製造科技領域，具完整供應鏈合作及製造技術創新的深厚實力，與加拿大具頂尖研發人才、軟體技術及關鍵原材料等優勢互補。

她指出，新創科技產業均為台加重點發展領域，雙方合作可推動供應鏈發展及韌性，一起應對氣候變遷及國際地緣政治衝突造成的全球性挑戰。

陳錦玲還提到，加政府去年11月發表印太戰略時表明，加國將持續深化台加關係多面向交往，就經貿、科技、供應鏈、公衛、民主治理及反制假訊息等領域深化合作，提升台加經貿及人民連結。這次頂尖台灣廠商前來多倫多參加創新科技展，正是雙方合作開拓印太地區的契機。

本次組成台灣館的台灣科技公司，陣容堅強，參展技術及產品多元，包括AI、電動車、物聯網、智慧交通、生技醫療、水資源管理等，展現台灣廠商創新研發能力，吸引魁北克投資局（Investment Quebec）、蒙特婁招商局（Montreal International）、多倫多招商局（Toronto Global）及賓頓市創新園區（Brampton Innovation District）等單位前來台灣館參觀洽談。

出席開幕剪綵的貴賓包括安大略省經濟發展廳廳長議會代理人、省議員崔安塔菲洛波洛斯（Effie Triantafilopoulos）、日本駐多倫多總領事Sasayama Takuya、台貿中心主任李身偉，安大略省政府、多倫多市及賓頓市代表等；駐多倫多韓國總領事Deuk Hwan Kim及科索沃總領事Kadri Dakaj也到場致意。