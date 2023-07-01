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正妹推特開賣私密片遭逮 天仙容貌曝光網驚呼：出道了啊
隨著社群平台興起，愈來愈多人改當網紅依靠平台分潤，或是接業配維生，另外一群人則進入「裏世界」，靠著成人內容獲利。一名日本正妹因為在推特上販賣私密影片給粉絲遭逮，落網畫面曝光後卻引起網友熱議，紛紛驚呼「可以出道了」。
根據「NTV NEWS24」報導，警方以在推特上出售未打馬賽克的私密影片為罪名，逮捕5名年齡介於20歲至32歲的男女。
其中一位名叫木村雪乃的21歲女性，遭警方指控向男粉絲以約170萬日圓（約新台幣35萬9800元）出售未經審核的暴露下半身影片，針對控告木村坦承罪行，她表示「光靠公司的工資仍不夠」、「想滿足粉絲的要求」。
逮捕畫面曝光後，木村雖然僅畫淡妝，不過端正五官、明亮大眼與白皙肌膚仍讓網友驚呼連連，「滿正的耶」、「底子不錯，畫個妝絕對無敵」、「片商經紀還不快簽」、「她其實可以出道了，AV片商應該在洽談中」、「日本法規不能賣無修正，要上馬賽克」、「沒濾鏡、沒修圖、沒戴口罩可以這樣很猛」、「直接出道就好了啊，三上悠亞說拍一部片可以在東京買一套房」。
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