國外學倫案／匈總統、德部長 都因論文案下台

各國政壇不乏總統、部長被逮到學術論文抄襲，下場幾乎都是引咎辭職，政治生涯也告終。

在尊重學位的德國，不少政客以擁有博士學位為傲，被抓到論文抄襲案例不少。二○一一年，時任國防部長古騰堡涉及博士論文抄襲醜聞而辭職，儘管他否認指控，拜魯特大學仍撤銷他的博士學位。

古騰堡的論文因大量取用網路資料而被取了「剪下貼上部長」等綽號。他曾被認為是梅克爾政府的明日之星，政治生涯卻隨抄襲案結束。

二○一三年，德國教育部長夏凡也因博士論文抄襲醜聞下台。一個部落客比對夏凡一九八○年提出的論文與其他作者的文字作品章節，發現許多段落是一字不漏抄襲或接近逐字匹配，而且沒有依照規定標註來源。

負責審查此案的杜賽道夫大學學院委員會指出，夏凡的論文存在太多借用段落，並斷定她的論文有「系統性與刻意」剽竊，委員會以十二票對兩票、一票棄權，決定撤銷她的博士學位。夏凡後來向總理梅克爾請辭，但否認任何不當行為，並對杜賽道夫大學撤銷博士學位程序提起訴訟，但被法院駁回。

二○一二年，匈牙利總統施密特也爆論文抄襲。施密特一九六八年與一九七二年兩度贏得奧運擊劍男子團體銳劍比賽金牌，一九九二年就讀體育大學撰寫的博士論文，被媒體發現很大一部分抄襲。大學調查證實二一五頁論文有超過二百頁跟其他作品「部分相似」或直接翻譯，決定撤銷博士學位。施密特二○一二年四月二日向匈牙利國會請辭。

二○一四年，時任南韓總統朴槿惠提名韓國教育大學教授金明洙出任教育部長，在國會審查時，在野黨議員發現金明洙二○○二年掛名第一作者發表的論文內容和第二作者鄭姓學生已發表的論文雷同，顯然是將學生的論文直接拿來掛上自己名字發表。最後朴槿惠撤回金明洙提名案。