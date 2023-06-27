焉知非福？航班延誤18小時唯獨他等到最後 空服員「送上大禮」

俗話說「塞翁失馬，焉知非福」，國外一名旅客近日搭乘的航班延誤了18個小時，由於更改航班未果，他只好耐心在機場等待。沒想到搭機時，登機口空無一人，經詢問才知他是唯一一個等了18個小時的人，而他也因此獲得空服員致贈的「大禮」。

據《紐約郵報》報導，美國一名來自北卡羅來納州的男子菲爾·斯金格（Phil Stringer）預計搭乘的航班延誤了18個小時。斯金格表示，自己多次嘗試更改航班，但都沒有成功，而他因為是公司營運長，得返回工作崗位，因此只好在機場等了18個小時，並在凌晨抵達登機口。

斯金格受訪時，回憶當時的情境。斯金格一開始以為自己遲到了，因為他沒有看到其他人在登機門口排隊。於是他詢問空服員「你們已經讓所有人登機了嗎？」，空服員則回答，「不，親愛的，你是唯一的乘客」。

斯金格認為他是員工這麼晚被叫來上班的唯一原因，因此頻頻道歉，據報導，空服員們當時還打趣道「你就不能晚幾個小時後離開嗎？」

斯金格也記錄下這個特殊的經歷，並在TikTok分享，寫道「當你購買飛機上的每一張機票時，你就不必與人打交道（開玩笑的，班機延誤了18個小時，其他人都放棄了）」。斯金格更幸運獲得頭等艙座位和一流的餐飲服務。在播放完乘客須知等影片後，空服員還透過廣播表示，「是的，菲爾，訊息是專門給你的」。

航行過程中，斯金格與空服員們相談甚歡，氣氛非常歡樂。斯金格認為態度決定一切，「是的，這是糟糕的一天，沒有人願意在機場待18個小時。但如果正向思考，事情會變得有趣」。最終，這趟「私人旅程」以斯金格與空服人員交換聯絡方式和一起自拍畫下完美句點。

據報導，該部TikTok影片已獲上千萬次觀看，有不少空服人員留言表示，僅為一名乘客提供服務其實是他們夢想的場景。