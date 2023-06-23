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非他殺！財物完好、身無傷痕 日7旬婦陳屍頂樓停車場離奇死因曝

日本7旬婦陳屍頂樓停車場 離奇死因曝：跌倒2天被「曬死」

香港01／ 撰文／田中貴
日本福岡縣1名72歲婆婆被發現陳屍在購物中心停車場頂樓。示意圖/ingimage
日本福岡縣1名72歲婆婆被發現陳屍在購物中心停車場頂樓。示意圖/ingimage

日本揭發離奇命案！福岡縣1名72歲婆婆被發現陳屍在購物中心停車場頂樓，當時衣著整齊，沒有任何外傷，身上財物也原封不動。當地警方經初步調查後，排除他殺的可能，後來驗屍證實，婆婆已死亡2日，經調查後發現死因與被曝曬而中暑有關，結果讓各界大感意外。

案件發生在福岡縣北九州市若松區AEON購物中心停車場頂樓，本月17日上午9時，有途人發現1名老婦昏迷倒卧地上，於是報警。警方和救護員接報到場，證實老婦已明顯死亡，查出女死者是住在附近的72歲婆婆，身上財物完好，衣服整齊，遺體沒有明顯傷痕，排除他殺可能。

警方透過現場的監視器，發現老婦早在當地時間本月15日出現在停車場，但不知何故突然跌倒，鏡頭拍到她一度想爬起身，但最終未能成功，相信她跌倒後無法獨自起身，而且無人發現，最後曝曬2天期間中暑身亡。法醫經驗屍後證實這項推測，警方繼續調查為何老婦前往購物中心，以及事件中是否涉及人為疏忽。

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文章授權轉載自《香港01》

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