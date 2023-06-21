只讓自己人先上車…搭火車遇超無禮大叔「擋好擋滿」 她1招讓對方吃癟

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聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名女子分享搭火車遇無禮乘客的經驗。示意圖／ingimage
國外一名女子分享搭火車遇無禮乘客的經驗。示意圖／ingimage

搭乘大眾運輸工具時，不免會遇到無禮的乘客。國外一名女子便分享自己搭乘火車遭無禮對待的經驗，表示曾遇過被人刻意阻擋上車的狀況。

據《鏡報》報導，國外一名女子分享自己搭乘火車的經驗，表示某天她要搭末班車，抵達月台時，已人山人海。原PO只能站的離候車線近一點。原PO表示，當時她旁邊也有一名男子，也離候車線很近，而該名男子是跟一群人一起來搭火車的。

原PO指出，火車抵站後，車門比較靠近該名男子，「我在他的左側，而他靠近車門」。沒想到，車門一開，該名男子竟無禮地擋住左側的人，「他讓跟他同行的人聚集在右側，然後用他的左臂擋住我和其他人」原PO說道，「然後只讓右側的人上車」。

原PO表示，該名男子走進車廂後，站在一張僅存的四人桌旁邊，並向她後方的人示意坐該張四人桌。但原PO並沒有因此退縮，她決定為自己找一個位置坐。原PO上車後，並未理會該名男子的安排，選擇那張僅存的四人桌，並找了個位置坐下。

「他的三個夥伴來到我身後，四個人開始互相讓座，然後不滿地盯著我」，但原PO沒有讓位，最終她整趟車程被三名坐著的乘客，和一名站著的乘客包圍，並被死死瞪著。

但原PO的作為獲得網友們支持，表示「他就是個混蛋」、「他自以為能掌控車廂內的安排，真是個傲慢的傢伙」、「那完全是他的錯」。

車廂 讓座

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