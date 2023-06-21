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澳洲男闖屋內搶劫！反遭屋主客人制伏 被性侵後當場死亡

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澳洲一名男子企圖搶劫，卻遭屋主的客人制伏，被性侵後死亡。示意圖／ingimage
澳洲一名男子企圖搶劫，卻遭屋主的客人制伏，被性侵後死亡。示意圖／ingimage

澳洲一名男子企圖入室搶劫，結果反被屋主的客人制伏，性侵致死。

《8視界新聞網》根據紐西蘭媒體1News報導，36歲的考克斯（Shane Cox）在2021年3月，戴著面具持刀入室行竊，要求屋內的人交出錢財和毒品。

根據法庭文件，屋主的客人哈蘭德（Klay Holland）將他制伏，要求他立刻離開，否則就要報警。

但是考克斯不願意罷休，結果就被哈蘭德一棒打到昏倒在地上。

不僅如此，哈蘭德還性侵了考克斯，之後開車逃逸。考克斯則是當場死亡。

警方隔天在現場發現考克斯的遺體，並在五天後將哈蘭德逮捕歸案。

法官本月20日下判前斥責哈蘭德的行為可恥和有辱人格。

儘管哈蘭德對考克斯的遭遇以及考克斯家人的痛苦表達同情，法官認為哈蘭德並沒有悔意。

陪審團最後判哈蘭德性侵罪名成立，但過失殺人罪名不成立。法院將擇日下判。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

文章授權轉載自「8視界新聞網」

澳洲 搶劫 性侵 殺人

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