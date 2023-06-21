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女子分享離棄罹癌丈夫經歷 稱因「結婚時太年輕」惹網批評

聯合新聞網／ 綜合報導
亞娜在22歲那年嫁給37歲的丈夫，但在他罹癌後選擇離婚。圖擷自每日郵報
亞娜在22歲那年嫁給37歲的丈夫，但在他罹癌後選擇離婚。圖擷自每日郵報

俄羅斯一名女子近期分享自己「離棄」另一半的經歷，惹來不少網友、家人批評。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年40歲的亞娜（Yana Fry）在22歲那年曾有一段婚姻。她表示，前夫比她大15歲，兩人才結婚3個月就發現丈夫罹患睪丸癌。其實丈夫罹癌後亞娜又跟他同住5年，不過在丈夫罹癌之前，丈夫就是很喜歡自艾自憐的人，更不用說是確診癌症之後，這讓陪伴的亞娜感到十分痛苦。

亞娜說，她覺得自己當初還太年輕，才22歲就結婚，她根本還不夠了解自己，也不知道到底怎麼樣的人適合自己。陪伴丈夫的那幾年她覺得精神壓力很大，不只是因為丈夫罹患睪丸癌導致當媽媽的夢破滅，丈夫面對疾病時抱怨、苦毒的態度也讓她覺得非常難受。

亞娜說，前夫是瑞士人，兩人結婚以後搬到美國紐約居住。丈夫罹癌時她需要適應環境、學英文，周遭也沒有任何親戚朋友可以互相扶持，加上丈夫態度十分負面，讓她在這5年的陪伴期間也逐漸喪失盼望。

當時她的一個朋友自殺身亡，令亞娜意識到生命的脆弱，她知道如果再這樣下去，她可能會步上朋友的後塵，於是決定跟前夫離婚。分手後亞娜飽受親友責怪，更曾收到許多批評指責的仇恨訊息。

亞娜後來取得商業學士學位，也接受諮商來走出這段關係。現在她成為一名生活教練，希望能夠陪伴有需要的人走出生命中的黑暗。前夫後來再婚，並在幾年前過世，不過亞娜不後悔自己的決定，認為當年為兩人做出了正確的選擇。

亞娜正向的陳述自己的過往，但網友並不領情，紛紛批評「似乎就是定義裡的可怕的人」、「她不是必須結婚五年才能拿到護照嗎，這就是她在與那個可憐的男人離婚之前所做的。所以我認為她是一個非常精於算計、不關心別人的人」、「卑鄙的人」、「基本上是她還不夠愛他」、「記得妳的結婚誓言嗎？」、「她配不上她的丈夫和他的家人」。

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俄羅斯 婚姻 結婚 離婚 罹癌 丈夫

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