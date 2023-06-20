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閱婚禮無數…從新人互動見端倪 攝影師揭4徵兆：婚姻不會長久

聯合新聞網／ 綜合報導
婚禮攝影師們分享他們的見聞，並說從新人的互動，可以看出婚姻是否能長久。示意圖／ingimage
婚禮攝影師們分享他們的見聞，並說從新人的互動，可以看出婚姻是否能長久。示意圖／ingimage

不少人會聘請婚禮攝影師，記錄婚禮當天的幸福時刻。但近期有婚禮攝影師們分享見聞，透露其實在婚禮當天，即能看出婚姻是否能長久。

據《鏡報》報導，有網友近期在國外知名論壇Reddit發文，好奇婚禮攝影師覺得「新人感情不會長久」的時刻是什麼。文章一出，引來許多攝影師現身說法。

綜合攝影師們的說法，婚禮當天，若新人的互動中，有以下4種行為，這段婚姻恐怕不會長久。第一種行為是新郎會避開與新娘眼神接觸，「在很多照片中，新娘深情凝視著新郎，而新郎只是盯著她頭頂上方9公尺遠的地方」。

第二種行為，是新郎在宣誓儀式結束後，不參與婚禮現場的任何拍攝，「新郎更感興趣的是和他的好友們喝啤酒，那段婚姻好像沒有超過一年」。第三種行為，是新人拍照時不願站在一起，攝影師表示，大部分的新人經引導後會放鬆警惕，願意在外人前示愛，但有些新人儀式性的拍完照片，就又遠離彼此。第四種行為是新人會在攝影師面前互相抱怨、取笑，「多數時候，他們的婚姻都維持不了多久！」

事實上，除了婚禮攝影師，參加婚禮的賓客也可能發現不對勁。據報導，一名參加過不少場婚禮的女性，分享了一場糟糕的婚禮，「我永遠不會忘記伴郎的敬酒，那是一場無恥的吐嘈」，該名女子表示，伴郎說新郎喝醉後願意與任何東西發生性關係，且不停談論新郎的賭博習慣和暴躁脾氣，「沒有人在笑，新娘眼裡含著淚水，而新郎的父母驚呆了，不發一語」。

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