虐猴影片成產業鏈 民團籲加強立法

殘酷虐猴影片有利可圖，形成國際獵奇產業鏈！慘酷的虐猴影片，卻有大量西方觀眾願意以加密貨幣付費購買，更使得各社群平台都出現虐猴的「酷刑社團」。動物保護組織呼籲，各國應強化立法，加強追緝相關影片製作者、購買人或分銷商的責任，讓他們付出代價。

虐猴成世界產業鏈

《BBC》報導，虐猴影片從印尼到美國已形成一連串的產業鏈，各國有超過數百名客戶付費，要求影片拍攝者虐殺獼猴寶寶，如用戶名稱為「猿猴先生」的民眾在受訪時坦承，他經常被委託製造「極為殘酷」的影片；用戶「酷刑之王」的民眾特尼則表示，他已販售了數百組影片，每個影片要價僅幾塊美元。

目前全球至少有20人因虐待獼猴在接受調查，包括上述兩位民眾也都已被逮捕，並接受美國國土安全局的調查，最高將面臨7年的刑期。負責安全調查的專員柏特表示，「沒有人會對這樣的犯罪行為有心理準備，包括律師、陪審團，甚至是任何得知此事的民眾」。

強化法規 以便起訴

《外媒》報導，這些令人作噁的影片，已經成為組織性犯罪的行為，包括影片製作的國家有出售猴子的市場、並有人在網路上擔任分銷商的角色，將殘忍的影片銷售給各國用戶。這些交易通常都是以加密貨幣來進行，導致用戶交易行為難以追蹤。

現在於Telegram或臉書上，仍然可以輕鬆找到「猴子酷刑」的影片或社群，其中有些社團的人數甚至超過千人。動物慈善組織「Action for Primates」的創始人莎拉凱特表示，「這種極端的影片過去都是隱藏於檯面下，但隨著社交平台的興起，導致這類型的影片愈來愈容易取得」。

她呼籲，英國或各國應該更新法規，協助檢警單位更容易起訴這些製作虐猴影片或付費收看的民眾。莎拉凱特痛批，「如果有人想要付錢來看動物受苦，我們也需要更強而有力的法律來追究他們的責任」。

私密社團難遏止

對此，各大網路平台也有所回應。Youtube就聲明表示，虐待動物在該影音平台「沒有存在的空間」，已儘速刪除違規內容；臉書發言人也說，「我們不允許平台上有動物虐待的內容」；Telegram卻表示，「致力於保護用戶隱私」，所以無法主動搜查私人群組的內容。

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